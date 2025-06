Twiga Porto Cervo: Una Nuova Era per la Costa Smeralda

L’iconica Costa Smeralda accoglie un nuovo capitolo nel panorama dell’ospitalità italiana: Twiga Porto Cervo, una proposta firmata LMDV Hospitality Group, sotto la guida di Leonardo Maria Del Vecchio, che subentra all’eredità del Billionaire di Flavio Briatore. L’apertura, prevista per metà luglio, si inserisce in un percorso di espansione già consolidato con location di prestigio a Forte dei Marmi, Montecarlo e Ventimiglia.Più che una semplice sostituzione, l’acquisizione di uno spazio storico come quello di Porto Cervo rappresenta una dichiarazione di intenti: un atto di reinterpretazione che guarda al presente con un’ambizione proiettata verso il futuro. Carlo Ziller, CEO di LMDV Hospitality, sottolinea come la Costa Smeralda offra un’opportunità unica per elevare il brand, trasformandolo in un punto di riferimento non solo per l’estate italiana, ma per l’intero bacino del Mediterraneo, un crocevia di culture e aspirazioni.Il debutto a Porto Cervo si materializza in una struttura imponente, articolata su due livelli e estesa per oltre 2.200 metri quadrati, segnando l’inizio di un nuovo ciclo di crescita per Twiga, che si propone di armonizzare l’eccellenza dell’ospitalità con un’offerta di intrattenimento di alto livello. La progettazione è pensata per offrire un’esperienza immersiva, fluida e coerente, abbracciando la filosofia “dinner to club” che ha consacrato il format originale.L’architettura stratificata rivela due anime distinte: al primo piano, “Casa Fiori Chiari”, un bistrot mediterraneo che attinge all’eleganza del locale milanese, arricchendolo con spettacoli gastronomici e performance artistiche dal vivo. Al secondo piano, “Vesta” si configura come un ristorante di fine dining, caratterizzato da un design moderno ed essenziale, che esalta una vista panoramica mozzafiato. Infine, con lo scorrere della mezzanotte, Twiga si trasforma in un club esclusivo, animato da dj set internazionali.Leonardo Maria Del Vecchio enfatizza come questa apertura segna l’ingresso di Twiga nel cuore pulsante del Mediterraneo, proiettando una visione rinnovata. Più che una semplice location fisica, si tratta di un’idea di futuro, un’ambizione che trae ispirazione da un luogo iconico per ridefinire l’esperienza estiva italiana.L’impegno di LMDV Hospitality per la Sardegna va oltre l’aspetto commerciale. Il progetto si fonda su un equilibrio tra cultura, gastronomia e intrattenimento, permeato da un profondo rispetto per l’identità e il patrimonio del territorio. L’obiettivo non è semplicemente occupare spazio, ma valorizzarlo, evolvendolo senza comprometterne l’anima. L’ambizione è di contribuire a riposizionare la Sardegna come fulcro di un nuovo itinerario internazionale, non come una tappa obbligata, ma come una destinazione da vivere intensamente, da rispettare e da celebrare. Un invito a riscoprire la Sardegna, non solo come isola, ma come esperienza sensoriale e culturale unica al mondo.