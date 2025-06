Ulassai: Legarti, un laboratorio artistico globale per onorare Maria Lai

Ulassai si configura come un laboratorio culturale di respiro internazionale con l’attivazione di Legarti, un ambizioso programma di residenza d’artista che intende rileggere l’eredità artistica e concettuale di Maria Lai attraverso una lente contemporanea e globale. Finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e promosso dall’amministrazione comunale, Legarti si presenta come un ecosistema culturale e sociale, un vero e proprio dispositivo di rigenerazione territoriale.Dal giugno 2025 alla primavera del 2026, un collettivo di oltre dieci artisti e gruppi artistici provenienti da diverse aree geografiche – Sardegna, Italia, Europa e contesti extraeuropei – saranno ospitati a Ulassai, generando opere site-specific concepite per instaurare un dialogo profondo con la comunità locale, con la sua complessa stratificazione identitaria e con il contesto ambientale circostante. Questo non è un mero scambio artistico, ma un processo di co-creazione volto a svelare nuove narrazioni e prospettive sul territorio.Il progetto Legarti incarna la visione di un modello di sviluppo che integra cultura, innovazione sociale e sostenibilità ambientale. L’obiettivo primario è trasformare Ulassai in un polo di attrazione per artisti e creativi, un luogo di ispirazione e sperimentazione dove l’arte contemporanea non sia un elemento estraneo, ma un tessuto connettivo capace di arricchire la vita quotidiana e di stimolare una riflessione collettiva sul futuro. Come espresso dal sindaco Giovanni Soru, l’iniziativa si propone di realizzare il sogno di Maria Lai, convertendo il paese in un rifugio artistico, un crocevia di idee e talenti. Questo impegno si configura come un atto politico di lungimiranza, un investimento mirato a valorizzare l’identità del territorio e a garantire un futuro prospero per la comunità.La progettazione di Legarti è frutto di un lavoro interno agli uffici tecnici del Comune, guidato dalla curatrice Valentina Anselmi, selezionata attraverso un concorso nazionale promosso dalla Scuola Nazionale Patrimonio Attività Culturali. Il suo ruolo è cruciale per garantire la coerenza artistica e concettuale del progetto, assicurando che le opere prodotte siano in linea con la visione complessiva e stimolino un reale impatto sulla comunità.La realizzazione di Legarti si fonda su una solida rete di collaborazioni intersettoriali, che coinvolgono enti di ricerca, università sarde e nazionali, istituzioni museali, cooperative, imprese culturali e aziende locali. Questo approccio collaborativo mira a creare sinergie tra diversi attori del territorio, amplificando l’impatto del progetto e promuovendo lo sviluppo di nuove competenze e opportunità.Un aspetto fondamentale di Legarti è l’attenzione alla dimensione inclusiva e intergenerazionale. L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani, attraverso laboratori creativi, workshop e attività partecipative. Scuole, associazioni e cittadini sono invitati a contribuire attivamente al processo creativo, generando un dialogo costruttivo tra generazioni e stimolando la co-creazione di un futuro condiviso, plasmato dall’arte e dalla cultura come strumenti di conoscenza e trasformazione sociale. Il progetto si pone quindi come catalizzatore di un cambiamento profondo e duraturo per la comunità di Ulassai e per il suo territorio.