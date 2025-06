Una Notte in Italia: Cinema, Mare e Storie Sarde

Sotto un manto di stelle, cullati dal respiro del mare, si dispiega “Una Notte in Italia”, un festival che da oltre tre decenni trasforma la Gallura e l’isola di Tavolara in un vibrante crocevia del cinema italiano. Più che una semplice proiezione all’aperto, si tratta di un’esperienza immersiva, un rituale collettivo che celebra la settima arte in tutte le sue sfaccettature, con particolare attenzione a quelle voci e opere che spesso sfuggono alla logica del grande schermo.Il festival, un progetto dell’Associazione Argonauti, non si limita a presentare film, ma promuove un dialogo profondo tra autori, attori, appassionati e il territorio. Ogni location – dalla costa di Olbia all’isolata Tavolara – assume un significato simbolico, contribuendo a creare un’atmosfera unica e coinvolgente. Quest’anno, Dharma Mangia Woods ne veste i panni di madrina, incarnando lo spirito di questa edizione.Il percorso del festival si articola in due fasi principali. La prima, dal 13 al 15 giugno a Olbia, offre un’opportunità formativa con un workshop sui mestieri del cinema, guidato da Gianluca Arcopinto, un’occasione per decostruire i processi creativi e tecnici che alimentano la produzione cinematografica. Verranno presentati film come “San Damiano” di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, un’occasione per conoscere da vicino le scelte artistiche e narrative che animano il panorama indipendente italiano.La seconda parte del festival, il cuore pulsante dell’evento, si sviluppa a partire dal 22 giugno. A Porto Rotondo, l’anfiteatro Mario Ceroli accoglierà “Lussu – Il processo” di Gianluca Medas, un’opera che affronta temi complessi con sguardo acuto e originale. La successiva tappa a Porto San Paolo sarà dedicata a “Cenere” di Febo Mari, un cineconcerto che unisce la magia del cinema alla potenza della musica, con le composizioni evocative di Luigi Frassetto e le letture intense di Gaja Masciale, il tutto introdotto da un’analisi critica di Piero Mura che illuminerà la figura di Grazia Deledda.Il clou dell’esperienza si concentra tra il 15 e il 20 luglio, nei luoghi emblematici di San Teodoro, Porto San Paolo e Tavolara, con la guida esperta di Neri Marcorè. Ogni serata offre un programma variegato: “Arsa” dei Masbedo, il cortometraggio “Figures in Thread” con la creatività di Francesca Broglia e il nuovo lavoro di Paola Randi, “La storia del Frank e della Nina”, senza dimenticare le opere di Sonia Bergamasco, “Duse, The Greatest”, e Tommaso Mannoni, “Sonallus”.Il gran finale, custodito nell’isola di Tavolara, sarà un omaggio al cinema italiano con “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini, “Il Nibbio” di Alessandro Tonda e “La guerra di Cesare” di Sergio Scavio, opere che raccontano storie intense e significative.“Una Notte in Italia” è molto più di un festival; è un progetto sociale, un gesto di generosità che devolve l’intero ricavato dei biglietti a scopi benefici, consolidando il suo ruolo di ponte tra arte, territorio e comunità. Antonio Maraldi firma la parte fotografica, catturando l’anima di un evento che continua a incantare e a ispirare.