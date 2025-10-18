Valerio Scanu, il Premio Mia Martini 2025. Emozioni e talenti in Calabria.

Il prestigioso Premio Mia Martini 2025 è stato conferito a Valerio Scanu, siglando un momento di celebrazione per la cultura e la musica italiana.

La cerimonia di premiazione, giunta alla 31/a edizione, si è articolata in quattro serate a Scalea, in Calabria, grazie all’impegno dell’Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra e al supporto della Regione Calabria.

La conduzione è stata affidata a Claudia Cesaroni e Marco Guacci, testimoni di un’edizione particolarmente sentita.

La scelta di Valerio Scanu riflette una profonda riflessione sull’evoluzione di un artista che ha saputo trascendere le effimere tendenze del panorama musicale.

La motivazione ufficiale sottolinea la potenza della sua voce, capace di spaziare con disinvoltura tra generi diversi, e la sua innata sensibilità interpretativa, che lo hanno reso immediatamente riconoscibile fin dagli esordi televisivi.

La vittoria a Sanremo nel 2010 ha indubbiamente consolidato la sua popolarità, ma la sua carriera è caratterizzata da una costante ricerca di identità, spesso in contrasto con le logiche di mercato.

Scanu ha dimostrato una rara capacità di reinventarsi, preservando con coraggio la propria visione artistica, anche a costo di sfidare le convenzioni.

I concetti di libertà, autenticità e resilienza emergono come tratti distintivi del suo percorso, elementi che lo avvicinano all’eredità artistica e umana di Mia Martini, interprete di una profonda ricerca interiore e di una rara capacità di esprimere le fragilità dell’animo umano.

Il Premio Mia Martini Giovani 2025 è andato a Cioffi, giovane talento che ha saputo interpretare con originalità la tradizione musicale italiana.

La giuria ha premiato la sua capacità di fondere le sonorità contemporanee con un omaggio al passato, reinterpretando con successo “Ti Amo” di Giancarlo Bigazzi e Umberto Tozzi.

La sua personale rivisitazione, intitolata “Sola” e realizzata in collaborazione con Mar Lucas, ha riscosso un notevole successo sulle piattaforme digitali, testimoniando la sua capacità di comunicare con il pubblico giovane.

La giuria, presieduta da Mario Rosini e composta da figure di spicco del mondo della musica e dello spettacolo come Franco Fasano (direttore artistico), Karima, Francesco Malapena, Monica Magnani e Rosmy, ha avuto il compito di selezionare i vincitori tra un ampio bacino di giovani artisti provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da Spagna, Svizzera e Germania, a testimonianza della vocazione internazionale del Premio Mia Martini.

L’edizione 2025 si conferma così un importante punto di riferimento per la valorizzazione dei nuovi talenti e per la celebrazione di un’artista intramontabile come Mia Martini.