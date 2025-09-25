Abbanoa: 133 Punti di Supporto per l’Inclusione Digitale in Sardegna

L’Inclusione Digitale in Sardegna: Abbanoa Amplia la Sua Rete di Supporto al CittadinoUn’iniziativa strategica per ridurre il divario digitale e promuovere la cittadinanza attiva si dispiega in Sardegna, con Abbanoa, il gestore unico del servizio idrico integrato, a giocare un ruolo chiave.

Grazie a un accordo tra il presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Sardu, e l’assessora regionale Maria Elena Motzo, l’azienda si integra in un progetto ambizioso promosso dall’Assessorato Regionale agli Affari Generali, estendendo la sua presenza non solo online ma anche in prossimità dei cittadini.

Questo piano di “Facilitazione Digitale” vede l’attivazione di 133 punti di supporto dedicati in comuni e Unioni di Comuni sparse sull’isola.

Questi non si configurano come semplici uffici Abbanoa, bensì come veri e propri hub di assistenza, progettati per colmare le lacune di competenze digitali e garantire a tutti, in particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione, un accesso agevole e consapevole ai servizi pubblici online.

I punti di facilitazione, gestiti da specialisti appositamente formati, anche grazie alla collaborazione di Abbanoa, fungono da ponte tra il cittadino e la complessità della pubblica amministrazione digitale.

Oltre all’assistenza specifica per le pratiche relative al servizio idrico – volture, subentri, aggiornamenti di indirizzo, disdette, richieste di rettifica e ristampe della bolletta – i facilitatori offrono supporto nell’utilizzo più ampio degli sportelli digitali regionali, promuovendo l’alfabetizzazione digitale e incentivando l’autonomia del cittadino.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di modernizzazione della pubblica amministrazione sarda, sostenuta da un investimento significativo di 3.861.889 euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e da altre misure del Dipartimento per la Transizione Digitale.

Questi fondi mirano a potenziare le infrastrutture digitali e a formare personale qualificato, preparando il territorio a rispondere alle sfide del futuro.

Parallelamente, Abbanoa ha da tempo investito nella creazione di un portale online accessibile via sito web e applicazione mobile, offrendo ai clienti la possibilità di gestire i propri servizi in modo autonomo, ovunque si trovino.

I punti di facilitazione rappresentano un complemento a questa offerta, garantendo un supporto personalizzato per coloro che necessitano di assistenza diretta.

L’obiettivo ultimo è creare un ecosistema digitale inclusivo, in cui nessuno sia lasciato indietro nella transizione verso una pubblica amministrazione sempre più efficiente e accessibile.