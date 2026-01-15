Aeroporto Costa Smeralda: Intitolazione al Principe Karim Aga Khan IV

L’aeroporto Costa Smeralda di Olbia, fulcro strategico del turismo sardo e motore di innumerevoli opportunità economiche, assume oggi una nuova identità, consacrata dall’intitolazione a Sua Altezza Principe Karim Aga Khan IV.

La cerimonia, solenne e ricca di significato, ha sancito ufficialmente un legame indissolubile tra la figura del sovrano ismaelita e la storia di sviluppo della Costa Smeralda, un’area che ha radicalmente trasformato il volto della Sardegna.

L’atto formale, preceduto da una prima celebrazione nell’aula consiliare del Comune, ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo: il sindaco Settimo Nizzi, testimone diretto di un’epoca cruciale per Olbia; la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, erede di una responsabilità verso il futuro dell’isola; il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, portavoce di un impegno nazionale per l’infrastruttura; l’amministratore delegato della società di gestione aeroportuale, Silvio Pippobello, garante della continuità operativa; il direttore dell’Enac Pierluigi Di Palma, rappresentante dell’autorità aeronautica nazionale; e, con commovente partecipazione, la Principessa Zahra Aga Khan, figlia del Principe, la cui assenza fisica è sentita profondamente.

L’intitolazione non è un mero atto celebrativo, bensì il riconoscimento tangibile del ruolo pionieristico di Karim Aga Khan IV.

La sua visione lungimirante ha portato alla creazione dell’aeroporto, un’opera infrastrutturale essenziale per la nascita e lo sviluppo della Costa Smeralda, e alla nascita di Alisarda, la compagnia aerea che, con il suo spirito innovativo, ha contribuito a connettere la Sardegna con il mondo, promuovendo il turismo e incentivando la crescita economica.

La successiva evoluzione in Meridiana ha amplificato ulteriormente questa vocazione internazionale.

Karim Aga Khan IV, guida spirituale di una comunità globale e figura di spicco nel panorama internazionale, ha saputo coniugare lo sviluppo economico con la tutela del patrimonio culturale e ambientale, incarnando un modello di progresso sostenibile che oggi si riflette nell’identità stessa della Costa Smeralda.

La sua eredità è un invito a perseguire un futuro in cui la crescita economica sia accompagnata da responsabilità sociale e ambientale, un impegno che l’aeroporto intitolato a suo nome dovrà costantemente onorare.

L’evento segna dunque una tappa significativa per Olbia, per la Sardegna e per tutti coloro che credono in un turismo di qualità, capace di valorizzare il territorio e di creare opportunità per le generazioni future.