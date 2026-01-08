Aeroporto Olbia: Onori al Principe Aga Khan, una nuova era.

L’aeroporto Costa Smeralda di Olbia, fulcro strategico per il turismo e la connettività della Sardegna, si appresta a inaugurare una nuova era con un cambio di denominazione che lo vedrà intitolato al Principe Karim Aga Khan IV.

La cerimonia ufficiale, fissata per il 15 gennaio, segnerà un momento significativo non solo per la città di Olbia, ma per l’intera regione e per la comunità ismailita a livello globale.

La scelta di onorare la memoria del Principe Aga Khan IV, figura chiave nello sviluppo socio-economico della Costa Smeralda, testimonia un profondo riconoscimento del suo impatto duraturo.

La sua visione imprenditoriale, lungimirante e orientata al benessere del territorio, ha plasmato il volto di un’intera regione, trasformandola da area marginale a meta esclusiva per un turismo di lusso e polo di attrazione internazionale.

Il Principe Aga Khan IV, attraverso la fondazione di Alisarda (poi divenuta Meridiana), ha saputo creare un ponte aereo essenziale per collegare la Sardegna con il resto del mondo, favorendo lo sviluppo di un’economia turistica sostenibile e diversificata.

La sua opera non si è limitata all’aviazione; si è estesa a settori cruciali come l’ospitalità, l’immobiliare e lo sviluppo infrastrutturale, lasciando un’eredità di progresso e innovazione.

La decisione del Consiglio di Amministrazione dell’Enac, che ha accolto la richiesta del Comune di Olbia, sottolinea l’importanza strategica dell’aeroporto e il ruolo cruciale che il Principe Aga Khan IV ha avuto nella sua crescita.

Il nome scelto, ancora da svelare, rappresenterà un omaggio solenne alla sua figura e un simbolo dell’impegno costante per la valorizzazione del territorio.

La cerimonia, che inizierà nell’aula consiliare per poi proseguire nel terminal principale, offrirà l’opportunità di celebrare una storia di successo, di crescita condivisa e di visione lungimirante, che ha contribuito a definire l’identità della Sardegna nel panorama internazionale.

Il gesto si configura, inoltre, come un ponte ideale tra la cultura sarda e la comunità ismailita, rinsaldando legami ancestrali e proiettando l’aeroporto verso un futuro di prosperità e sviluppo sostenibile.