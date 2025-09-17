Alghero, E-Distribuzione e Comune: confronto post-incendio e piano futuro.

In un incontro cruciale tenutosi ad Alghero, E-Distribuzione, pilastro del Gruppo Enel responsabile della gestione della rete elettrica a media e bassa tensione, ha dialogato con l’amministrazione comunale per un’analisi approfondita delle condizioni infrastrutturali della città, con particolare attenzione alle conseguenze dell’incendio che ha colpito la cabina elettrica di via Machin, nel cuore del centro storico.

La delegazione di E-Distribuzione, guidata da Luigi Berria e Giuseppe Manca dell’Unità Territoriale di Sassari e affiancata da Vittoria Taormina per le relazioni istituzionali, ha potuto così confrontarsi direttamente con il Sindaco Raimondo Cacciotto, gli Assessori Francesco Marinaro (Manutenzioni), Enrico Daga (Programmazione) e il Dirigente Paolo Greco, rappresentando il Comune di Alghero.

L’incontro ha fornito l’opportunità di delineare una cronologia dettagliata degli eventi successivi all’incendio.

E-Distribuzione ha sottolineato la natura isolata dell’evento, pur riconoscendo l’impegno straordinario richiesto per ripristinare l’alimentazione elettrica a tutte le utenze, operazione condotta in condizioni operative complesse.

La velocità con cui sono stati sostituiti gli impianti della cabina secondaria, in un arco di pochi giorni, testimonia l’efficacia delle procedure di emergenza e la dedizione del personale tecnico.

Attualmente, la cabina è completamente operativa, dotata di impianti rinnovati che garantiscono la massima efficienza e affidabilità.

Pur ammettendo la presenza di disservizi temporanei, inevitabili data l’urgenza dei lavori finali, E-Distribuzione ha assicurato un rapido ritorno alla piena funzionalità della rete elettrica.

Il confronto non si è limitato alla mera constatazione dello stato dei luoghi.

L’amministrazione comunale ha sollevato questioni rilevanti riguardanti la qualità dei ripristini, le modalità di comunicazione dei lavori, e le procedure di rilascio delle autorizzazioni, auspicando un miglioramento continuo in questi ambiti.

Questo dimostra un’attenzione proattiva verso l’ottimizzazione dei processi e la garanzia di un servizio sempre più efficiente e trasparente per i cittadini.

In una prospettiva di collaborazione sinergica, è stato concordato un nuovo incontro per definire soluzioni concrete e finalizzare le proposte avanzate.

In questa occasione, E-Distribuzione presenterà un piano aggiornato degli interventi previsti per l’intera città di Alghero, delineando le strategie di potenziamento e miglioramento del servizio elettrico, con l’obiettivo di prevenire criticità future e garantire una fornitura continua e sicura per tutti.

Questo piano comprenderà, probabilmente, anche analisi di vulnerabilità e interventi mirati a rafforzare la resilienza della rete elettrica di fronte a eventi atmosferici estremi o altri fattori di rischio.