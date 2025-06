Autoriparazione in Sardegna: un’economia da 185 milioni

Il Tessuto dell’Autoriparazione in Sardegna: Un’Economia di Manutenzione e TransizioneUn’analisi dettagliata condotta dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna rivela un quadro articolato e significativo dell’economia sarda legata alla manutenzione e riparazione automobilistica. L’investimento complessivo degli automobilisti sardi in questo settore ha superato i 185 milioni di euro, pari a una spesa media di circa 253 euro per famiglia. Questo voluminoso giro d’affari sostiene un ecosistema composto da 2.747 imprese, prevalentemente artigiane (82,9%), il che sottolinea il ruolo cruciale di queste realtà nel tessuto economico locale e nel quotidiano dei cittadini.Come sottolinea Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna, l’automobile in Sardegna non è semplicemente un mezzo di trasporto, ma un bene patrimoniale di valore, spesso legato alla storia personale e familiare. L’età media del parco circolante, intrinsecamente legata al fenomeno dell’invecchiamento del patrimonio mobiliare, rende imprescindibile una manutenzione professionale, qualitativamente elevata e caratterizzata dalla trasparenza nei costi e nelle operazioni. Questa necessità si traduce in un supporto economico vitale per le numerose officine artigiane sparse nell’isola.La distribuzione geografica delle attività di autoriparazione riflette le dinamiche demografiche sarde. La zona di Sassari-Gallura concentra l’845 imprese, seguita dall’area dell’ex provincia di Cagliari (686), il Sud Sardegna (522), Nuoro (442) e Oristano (252). Il settore offre occupazione a 9.217 addetti, per la maggior parte impiegati in micro, piccole e medie imprese. Nonostante un recente calo del 2,8% rispetto al 2023, le aziende del settore hanno comunque assunto 700 nuovi addetti, segnando una continuità nella domanda di competenze specializzate.Il parco auto circolante sardo, con quasi un milione e 89.000 veicoli, presenta una composizione stratificata e significativa. Circa il 33% dei veicoli rientra nella categoria Euro 3 e inferiore, indicando una base parco ancora fortemente legata a standard ambientali più datati. Al contempo, la crescita delle auto Euro 5 e 6, che rappresentano il 42,1% del totale, suggerisce un graduale adeguamento alle normative europee. Un dato particolarmente rilevante è la presenza di 750.000 veicoli con più di 10 anni, di cui quasi la metà (428.000) ha superato i 16 anni, evidenziando un bisogno pressante di interventi di manutenzione straordinaria e di rottamazione.Il futuro del settore automotive sardo è segnato dalla progressiva transizione verso la mobilità elettrica e ibrida. Sebbene queste ultime rappresentino solo il 3,1% del parco circolante, la crescita è inarrestabile. Il numero di veicoli esclusivamente elettrici è quasi raddoppiato in due anni, passando da 730 a 1.653, mentre le ibride hanno visto un incremento ancora più marcato, da 6.945 a 14.590, portando il totale a 16.243. Questo trend, unitamente alla percentuale del 4% di autoveicoli con meno di due anni, testimonia un rinnovamento graduale del parco circolante e una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale. Le officine artigiane, per rimanere competitive e rispondere alle nuove esigenze del mercato, dovranno investire in formazione specializzata e attrezzature all’avanguardia, preparando il terreno per un futuro della mobilità sarda sempre più efficiente e rispettoso dell’ambiente.