Cagliari e Monserrato elettriche: rivoluzione nel trasporto pubblico CTM

Il 7 gennaio segna una svolta significativa per la mobilità urbana di Cagliari e Monserrato, con l’introduzione di una flotta completamente elettrica sulle linee 3 e M del Consorzio Trasporti Pubblici (CTM).

Questa transizione, resa possibile grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un investimento strategico verso un sistema di trasporto pubblico più sostenibile e tecnologicamente avanzato.

I nuovi autobus Solaris Urbino elettrici non sono semplicemente veicoli a zero emissioni; incorporano un ecosistema di tecnologie all’avanguardia.

Sistemi audiovisivi di ultima generazione, sensori intelligenti per il monitoraggio delle condizioni operative e della qualità dell’esperienza di viaggio, e telecamere ad alta definizione per garantire la sicurezza di passeggeri e personale, configurano un pacchetto di innovazione volto a migliorare la fruibilità del servizio.

La versatilità dei mezzi è garantita dalla possibilità di ricarica sia tradizionale che tramite pantografo, offrendo flessibilità operativa in diverse condizioni.

L’elettrificazione delle linee 3 e M, cruciali per la connessione tra Cagliari e Monserrato, ha un impatto diretto sulla qualità dell’aria e sulla salute pubblica, contribuendo in maniera tangibile agli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto globale di decarbonizzazione dei trasporti, un settore storicamente responsabile di una quota significativa dell’inquinamento atmosferico.

Parallelamente, il CTM ha implementato una serie di modifiche operative per rispondere alle esigenze emergenti della comunità.

Un esempio è la rimodulazione degli orari del servizio per Quartu Sant’Elena, frutto di un dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale, volto a ottimizzare la frequenza delle corse in base alle reali necessità dei cittadini.

Questo approccio partecipativo sottolinea l’impegno del CTM nell’adattarsi e migliorare costantemente il servizio offerto.

Anche le linee 30 e QEX hanno subito aggiustamenti per massimizzare l’efficienza.

La linea 30, arteria vitale per la mobilità urbana, mantiene una frequenza di 10 minuti nelle ore di punta, con un’estensione del servizio serale che prolunga la connettività anche nelle ore notturne.

La linea QEX, influenzata dalla presenza di cantieri in corso, ha visto una ottimizzazione della frequenza nelle ore di punta e un’estensione del servizio serale, con un’attenzione particolare alla gestione delle tempistiche in relazione ai lavori in atto, al fine di minimizzare eventuali disagi per gli utenti.

Questi aggiustamenti testimoniano una gestione dinamica del servizio, sensibile alle sfide operative e orientata al miglioramento continuo dell’esperienza di viaggio.

L’obiettivo è quello di fornire un trasporto pubblico non solo ecologicamente sostenibile, ma anche efficiente, affidabile e realmente al servizio delle esigenze della collettività.