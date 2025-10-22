Carbon Farming in Sardegna: Agricoltura Rigenerativa per il Futuro

Agricoltura Rigenerativa e Zootecnia Sostenibile: Un Modello per il Futuro del Carbon Farming in SardegnaIl 24 ottobre, l’Aula Magna Barbieri del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari (viale Italia 39/A) si trasformerà in un crocevia di idee e competenze per un convegno di rilevanza strategica: “Agricoltura Rigenerativa e Zootecnia Sostenibile: Un Modello per il Futuro del Carbon Farming in Sardegna”.

L’evento, organizzato in collaborazione con la sezione Centro Ovest dell’Accademia dei Georgofili, si pone come obiettivo primario l’esplorazione delle sinergie tra pratiche agricole innovative, allevamento responsabile e la cruciale sfida della mitigazione del cambiamento climatico.

Il convegno, aperto a tutta la comunità, si focalizzerà sul concetto di *carbon farming*, un approccio olistico che trascende la semplice agricoltura biologica, mirando attivamente a massimizzare il sequestro di carbonio nel suolo e nella biomassa agricola.

Questo modello, lungi dall’essere una mera risposta al cambiamento climatico, si presenta come un’opportunità di sviluppo economico e sociale per le regioni del Centro-Sud, con un’attenzione particolare al contesto sardo, custode di tradizioni agricole secolari e di un legame profondo con il territorio.

L’apertura dei lavori sarà presieduta dal Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti, affiancato da Giancarlo Rossi e Ignazio Floris, che offriranno i saluti istituzionali.

Seguirà un ricco programma di interventi, con la partecipazione di esperti di spicco come Giuseppe Pulina, Claudio Zucca, Mondina F.

Lunesu, Sara Sechi, Pietro Pulina e Donatella Spano.

Questi relatori affronteranno in maniera approfondita gli aspetti normativi, le basi scientifiche e le implicazioni economiche del carbon farming, delineando percorsi concreti per la sua implementazione in Sardegna.

Una sessione dedicata al dibattito e al confronto diretto con studenti, produttori e professionisti del settore rappresenterà un momento cruciale per la condivisione di esperienze e la generazione di nuove idee.

La conclusione dei lavori sarà affidata all’Assessore Regionale all’Industria, Emanuele Cani, che offrirà una prospettiva politica e strategica per il futuro dell’agricoltura sarda.

Il convegno non si limita a un mero scambio di informazioni; mira a catalizzare un vero e proprio *cambiamento di paradigma* nel settore agricolo, promuovendo un dialogo costruttivo tra ricerca, istituzioni e mondo produttivo.

L’obiettivo è sostenere una transizione verde che preservi l’identità e le tradizioni agricole sarde, integrando al contempo le più avanzate tecnologie e pratiche innovative.

In particolare, la valorizzazione del carbon farming per la Sardegna si configura come un’occasione unica per duplice vantaggio: da un lato, la riduzione dell’impronta ecologica attraverso il sequestro di carbonio; dall’altro, la creazione di un sistema economico che premi gli operatori agricoli e gli allevatori che adottano pratiche rigenerative e sostenibili, contribuendo alla creazione di valore aggiunto per i prodotti locali e alla resilienza delle comunità rurali.

Si tratta di un approccio che va oltre la conformità normativa, promuovendo un’etica di responsabilità ambientale e un impegno verso la prosperità delle future generazioni.