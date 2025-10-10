Chiusura notturna galleria Arexini (SS125 Var): traffico deviato

A partire da martedì 14 e fino a venerdì 17 ottobre 2025, la circolazione sarà temporaneamente sospesa durante le ore notturne all’interno della galleria ‘Arexini’, situata sulla strada statale 125 Var Orientale Sarda, nel territorio del comune di Muravera.

Questa chiusura, seppur transitoria, si configura come una fase cruciale nell’ambito di un più ampio progetto di modernizzazione e potenziamento della sicurezza infrastrutturale.

Il provvedimento fa seguito ad un precedente intervento, protrattosi da gennaio a giugno 2025, che ha visto la sostituzione completa dell’impianto di illuminazione all’interno della galleria.

Gli attuali lavori, programmati per il periodo indicato, riguardano il completamento e l’integrazione dei nuovi sistemi di illuminazione e di sicurezza, garantendo un’esperienza di transito più sicura e confortevole per gli utenti.

L’interruzione del traffico, in entrambi i sensi di marcia, sarà in vigore dalle 22:00 alle 06:00.

Al fine di mitigare l’impatto sulla mobilità e assicurare la continuità del flusso veicolare, è stato predisposto un piano di deviazione dettagliato.

Il traffico diretto verso Tortolì verrà reindirizzato sulla ex strada statale 125, a partire dallo svincolo situato al chilometro 39,300, verso l’abitato di Muravera.

Da lì, i veicoli seguiranno la circonvallazione (via Sarrabus), proseguiranno lungo le strade comunali e rientreranno sulla strada statale 125 Var attraverso lo svincolo al chilometro 47.

Analogamente, il traffico proveniente da Cagliari sarà deviato al chilometro 47 verso Muravera, anch’esso utilizzando la ex strada statale 125, per poi percorrere le vie comunali e reimmettersi sulla 125 Var allo svincolo al chilometro 39,300.

Si specifica che l’accesso al distributore di carburante situato al chilometro 41,650 sulla strada statale rimarrà operativo e garantito durante l’intera durata dei lavori.

La chiusura della galleria ‘Arexini’, seppur temporanea, rappresenta un investimento nel futuro della rete stradale sarda, finalizzato a migliorare la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità del trasporto su strada.

Si raccomanda agli utenti di pianificare attentamente i propri spostamenti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità e dei tempi di percorrenza previsti, e di consultare i canali informativi ufficiali per eventuali aggiornamenti in tempo reale.

Il progetto complessivo mira a ridurre il rischio di incidenti, ottimizzare i consumi energetici e contribuire a un ambiente più salubre per la comunità.