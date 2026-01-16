Chiusura S.S. 131: interventi urgenti alla galleria ‘S’Iscala’

Un intervento di manutenzione straordinaria interesserà un segmento cruciale della Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, in direzione Nuoro, il lunedì 19 gennaio.

La chiusura, temporanea e circoscritta, si rende necessaria per ripristinare la sicurezza e l’integrità strutturale della galleria ‘S’Iscala’, situata nel territorio comunale di Budoni.

L’intervento è direttamente conseguente a un incidente verificatosi il 2 gennaio, in cui un veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco all’interno del tunnel, provocando danni a porzioni del rivestimento interno.

La sostituzione delle sezioni danneggiate è prioritaria per garantire la piena funzionalità della galleria e prevenire potenziali rischi per la sicurezza degli utenti.

Le operazioni, programmate nell’orario compreso tra le 14:00 e le 22:00, saranno eseguite nel più breve tempo possibile per minimizzare l’impatto sulla circolazione.

L’esecuzione dei lavori richiederà una sospensione temporanea del traffico in direzione Nuoro all’interno della galleria, richiedendo un’accurata pianificazione logistica e una rapida esecuzione delle attività.

Al fine di garantire la continuità del transito veicolare, il flusso di traffico sarà deviato lungo la Strada Statale 125, con percorso alternativo che interseca lo svincolo di ‘Budoni Sud – Limpiddu’ (localizzato al chilometro 112) e lo svincolo ‘Posada Nord’ (situato al chilometro 106).

La deviazione, attentamente studiata per ottimizzare i tempi di percorrenza e ridurre al minimo le possibili congestioni, rappresenta una soluzione temporanea per assicurare la mobilità nell’area interessata.

Si raccomanda agli utenti della strada di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea, di moderare la velocità e di pianificare il viaggio tenendo conto delle possibili variazioni dei tempi di percorrenza.

L’Anas, responsabile della rete stradale, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti relativi all’intervento di manutenzione, monitorando costantemente la situazione e coordinando le operazioni per un rapido ritorno alle normali condizioni di traffico.

L’obiettivo primario è quello di combinare l’urgenza del ripristino con la minimizzazione dei disagi per la comunità e i viaggiatori.