Consorzi fidi: un’alleanza per il credito alle imprese insulari.

Un’alleanza strategica per il credito alle imprese insulari: il ruolo chiave dei consorzi fidiIn un contesto economico regionale segnato da crescenti ostacoli all’accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI), si configura un’iniziativa di rilevanza strategica: un accordo di collaborazione tra i consorzi fidi Fidicoop e Finart.

La firma, avvenuta nella sede della Camera di Commercio di Sassari alla presenza di istituti bancari, rappresentanti di categoria e imprenditori, testimonia un impegno condiviso per rafforzare il tessuto produttivo locale e promuovere un sistema finanziario più inclusivo.

L’accordo si colloca all’interno di un panorama creditizio in evoluzione, dove la crescente prudenza delle banche, amplificata da un quadro macroeconomico complesso, rende sempre più difficile per le PMI ottenere finanziamenti a condizioni competitive.

L’aumento dei differenziali di tasso d’interesse, spesso penalizzanti rispetto alle aziende più grandi, e la forte dipendenza dal sistema bancario, limitano le opportunità di crescita e sviluppo.

La riforma annuale del Fondo di Garanzia rappresenta un’opportunità cruciale.

Permette ai consorzi fidi di trasferire alle banche una quota maggiore di garanzia pubblica ponderativa, riducendo il rischio percepito e incentivando l’erogazione di credito.

Questa flessibilità operativa, unita al costante supporto della Regione Sardegna attraverso consistenti dotazioni di fondi di garanzia e misure normative favorevoli, consolida il ruolo dei consorzi fidi come intermediari finanziari di primaria importanza.

L’alleanza tra Fidicoop, un consorzio di ampia portata con relazioni consolidate con quasi tutte le banche del territorio, e Finart, specializzato nel settore artigiano e con una solida base sociale, assume quindi un valore aggiunto significativo.

Questa sinergia permette di combinare l’esperienza e la capacità di negoziazione di Fidicoop con la profonda conoscenza del tessuto produttivo locale di Finart, creando un’offerta di servizi finanziari più mirata e personalizzata.

L’iniziativa non si limita a un semplice accordo operativo, ma si pone come un vero e proprio progetto di sviluppo del territorio.

Rafforzando il ruolo dei consorzi fidi, si mira a diversificare le fonti di finanziamento per le PMI, promuovendo l’innovazione e la creazione di posti di lavoro.

La collaborazione tra le istituzioni finanziarie, le associazioni di categoria e le imprese è fondamentale per superare le sfide attuali e costruire un futuro più prospero per le isole.

L’obiettivo è creare un ecosistema finanziario resiliente, capace di sostenere la crescita delle imprese e di garantire la competitività del territorio.