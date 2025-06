Credito Personale in Sardegna: Analisi del Secondo Trimestre e Nuove Tendenze

L’Evoluzione del Credito Personale in Sardegna: Tendenze e Profili dei Richiedenti nel Secondo TrimestreUn’analisi del secondo trimestre dell’anno, basata sui dati forniti dall’Osservatorio di PrestitiOnline.it, rivela dinamiche interessanti nel mercato dei prestiti personali in Sardegna, indicando un adattamento alle mutate condizioni economiche e una crescente attenzione alla gestione finanziaria da parte dei richiedenti.La necessità di liquidità immediata continua a rappresentare il motore principale della domanda di prestiti (27%), tuttavia, si osserva una significativa crescita nell’utilizzo del credito per l’acquisto di autoveicoli usati (23%), un segnale di come le famiglie sarde stiano rivalutando le priorità e cercando soluzioni più accessibili per la mobilità. Questa tendenza potrebbe essere interpretata anche come una reazione all’incremento dei costi legati alla proprietà di un’auto nuova, spingendo verso alternative più economiche.L’andamento del mercato si caratterizza per una progressiva riduzione sia della durata media dei finanziamenti che dell’importo richiesto. Questa contrazione riflette una maggiore consapevolezza dei rischi legati all’indebitamento a lungo termine e una più accurata pianificazione finanziaria da parte dei consumatori. L’importo medio richiesto, attestatosi a 12.300 euro, segna un lieve calo rispetto ai 13.000 euro dell’anno precedente, suggerendo un approccio più cauto e mirato.Nonostante la diminuzione dell’importo medio, permangono finanziamenti a lungo termine per finalità specifiche. L’acquisto di autoveicoli nuovi o a chilometraggio zero si colloca in cima alla lista, con una durata media di 7 anni, seguito dalla ristrutturazione della casa (6 anni e 5 mesi), evidenziando l’importanza di questi investimenti per le famiglie sarde.L’invecchiamento della popolazione attiva si riflette anche nel profilo dei richiedenti, con un’età media che si è leggermente alzata, raggiungendo i 45 anni e 5 mesi. Questo dato potrebbe indicare una maggiore esperienza finanziaria da parte dei richiedenti, così come una tendenza all’indebitamento in età più matura per affrontare spese legate alla casa, alla salute o alla previdenza.La cessione del quinto, una forma di finanziamento particolarmente diffusa in Sardegna, mostra una prevalenza di lavoratori del settore privato (44,2%), seguito dai dipendenti pubblici (32,7%) e dai pensionati (23,1%). Questa distribuzione riflette la struttura occupazionale dell’isola e la dipendenza di diverse categorie di lavoratori da specifiche forme di finanziamento.Comparando il secondo trimestre con il trimestre precedente, si registra un’inversione di tendenza nella durata media delle cessioni del quinto, che aumenta da 8 anni e 5 mesi a 8 anni e 8 mesi. Questo aumento potrebbe essere legato a fattori esterni, come ad esempio modifiche normative o condizioni di mercato più favorevoli, che incentivano finanziamenti più lunghi. Contestualmente, l’importo medio richiesto continua a diminuire, segnando una maggiore prudenza da parte dei richiedenti. I dipendenti pubblici rimangono la categoria che richiede gli importi più elevati, seguita da pensionati e dipendenti del settore privato, sottolineando le diverse esigenze finanziarie di ciascun gruppo. La tendenza generale suggerisce un mercato del credito personale in Sardegna in continua evoluzione, caratterizzato da una maggiore flessibilità, una maggiore attenzione alla sostenibilità del debito e una crescente diversificazione dei profili dei richiedenti.