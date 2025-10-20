Crisi nel Sulcis: Lavoro a Rischio e Futuro Incerto

La complessa situazione industriale del Sulcis, focalizzata sull’area di Portoscuso, si fa sempre più critica, alimentando crescenti tensioni tra le parti sociali e mettendo a rischio il futuro di centinaia di lavoratori metalmeccanici.

I recenti incontri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), lungi dall’offrire segnali di speranza, hanno invece esacerbato le preoccupazioni, generando un profondo senso di delusione e disillusione.

Le comunicazioni emerse dal vertice con il Ministro Adolfo Urso dipingono un quadro allarmante, contradditorio e, per i sindacati (Fiom-Cgil, Fsm-Cisl, Uilm-Uil), inaccettabile.

La dichiarazione di abbandono delle produzioni di piombo e zinco, sopresa anche a chi aveva intravisto prospettive di continuità, contrasta radicalmente con le precedenti promesse di strategicità del settore e crea un clima di incertezza profonda.

L’approvazione del Dpcm per Eurallumina, pur rappresentando un passo avanti, appare insufficiente a garantire un vero e proprio rilancio, mentre la certificazione del “fine vita” della centrale Enel di Portovesme aggiunge un ulteriore elemento di drammaticità.

Le discrepanze nei dati presentati durante gli incontri sono state denunciate dai rappresentanti sindacali come un sintomo di una gestione opaca e di una mancanza di visione strategica.

La progressiva riduzione dell’occupazione, da oltre 1500 lavoratori a poco più di 300 in meno di quattro anni, con un numero significativo in cassa integrazione, testimonia la gravità della crisi e la precarietà che attanaglia le famiglie del territorio.

Il futuro occupazionale di questi lavoratori, sospesi tra la speranza di un rilancio industriale e la paura della disoccupazione, resta appeso a un filo.

L’urgenza di un intervento risolutivo è sottolineata dalla richiesta di un incontro immediato con il Ministro Urso.

Le sigle sindacali esprimono la necessità di una revisione radicale delle strategie di sviluppo industriale, con particolare riferimento alla gestione di Sider Alloys, da cui si richiede un cambio radicale di indirizzo: Invitalia deve interrompere qualsiasi forma di legame con l’attuale proprietà.

La situazione evidenzia un profondo divario tra le aspettative create e la realtà dei fatti, mettendo a nudo le fragilità di un modello industriale basato su decisioni posticipate e soluzioni emergenziali.

La politica regionale e nazionale sono chiamate a fornire risposte chiare e concrete, superando l’immobilismo e l’evasività che hanno caratterizzato finora la gestione della crisi.

L’accettazione di “non scelte” non è più un’opzione percorribile, poiché rischia di compromettere irrimediabilmente il futuro economico e sociale del Sulcis.

La mobilitazione dei lavoratori è ora una prospettiva concreta, un segnale di protesta e di rivendicazione di un futuro di dignità e di sviluppo sostenibile.