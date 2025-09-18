Diritto all’esistenza palestinese: un imperativo morale per il mondo.

L’affermazione del diritto all’esistenza di un popolo, in questo caso quello palestinese, si configura come un imperativo morale e un principio cardine per qualsiasi società che si professi democratica.

Non si tratta di una difesa unilaterale, bensì di un baluardo contro ogni forma di deportazione forzata e di negazione dell’identità collettiva, un principio universale che protegge la dignità di ogni gruppo umano, compreso quello israeliano.

La negazione del diritto all’autodeterminazione di un popolo, la sua riduzione a una massa priva di storia e di futuro, mina le fondamenta stesse di un ordine internazionale basato sul rispetto reciproco e sulla cooperazione.

La prospettiva di Landini va oltre la semplice rivendicazione di uno Stato palestinese: è un appello alla responsabilità politica e alla coerenza etica.

Un governo che perpetua l’oppressione e la violenza contro un altro popolo, infligge danni irreparabili non solo alla vittima, ma anche alla propria reputazione e alla propria sicurezza a lungo termine.

La retorica del “sé” che giustifica la sopraffazione dell’ “altro” è un errore strategico e un’aberrazione morale.

La necessità di una mobilitazione globale assume quindi un’urgenza drammatica.

Il silenzio e l’inerzia dei governi, l’approvvigionamento di armi a chi perpetra la violenza, la riluttanza a riconoscere la sovranità di un popolo, alimentano un ciclo di sofferenza e di instabilità che rischia di precipitarci in un conflitto su scala mondiale.

L’analogia con la situazione ucraina è lampante: come allora, oggi è necessario un intervento deciso e coordinato per fermare l’escalation e imporre un’azione diplomatica basata sul diritto internazionale.

La pressione politica ed economica, la sospensione dei rapporti commerciali, il riconoscimento dello Stato palestinese sono passi imprescindibili per isolare chi, come Netanyahu, sceglie la via della forza e della negazione dei diritti altrui.

La vera sicurezza, la vera stabilità, possono essere raggiunte solo attraverso la giustizia, la parità di diritti e il rispetto della diversità.

Il futuro dell’umanità dipende dalla nostra capacità di abbracciare questi principi e di agire di conseguenza, prima che sia troppo tardi.

La passività, oggi, non è più un’opzione neutra, ma una complicità silenziosa con l’ingiustizia.