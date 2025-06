EasyJet e Olbia: vent’anni di voli e crescita turistica

Vent’anni di aviazione democratica hanno segnato profondamente l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, grazie all’impegno pionieristico di easyJet. Nel 2005, il primo volo proveniente da Berlino inaugurò un percorso di crescita esponenziale, che ha visto la compagnia aerea trasportare più di undici milioni di passeggeri, trasformando l’accessibilità e la percezione stessa del turismo in Gallura. EasyJet non si è limitata a offrire collegamenti, ma ha agito da catalizzatore per lo sviluppo infrastrutturale e la diversificazione dell’offerta turistica, creando un ponte aereo cruciale tra il Nord Sardegna e il resto d’Europa. La stagione estiva 2024 conferma la posizione dominante di easyJet, con un’offerta che supera il milione di posti disponibili e una rete di sedici rotte dirette che abbracciano sia il mercato italiano che quello internazionale. Questa capillare presenza rafforza il posizionamento del Nord Sardegna come destinazione di elezione, attraendo un flusso costante di visitatori da diverse nazioni.L’orizzonte futuro si proietta verso nuove opportunità, con l’introduzione di collegamenti inediti per l’estate 2025. La rotta Olbia-Edimburgo, operativa dal 1° maggio, e la tratta Olbia-Zurigo, avviata il 23 giugno, ampliano ulteriormente l’offerta, con un investimento significativo di oltre trentaquattro mila posti totali. Queste iniziative consolidano la leadership di easyJet nei collegamenti con Svizzera e Regno Unito, due mercati strategici per l’economia sarda, rispondendo sia alle esigenze di mobilità dei residenti che a quelle del turismo internazionale. Silvio Pippobello, amministratore delegato degli aeroporti di Olbia e Alghero, sottolinea come questa ventennale partnership abbia rappresentato un motore propulsivo per la crescita del territorio, elevando il Nord Sardegna tra le mete più ambite d’Europa. La sinergia instaurata con easyJet ha favorito l’innovazione e l’adattamento alle mutevoli esigenze del mercato, con un focus costante sulla qualità del servizio e la soddisfazione del cliente. Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia, esprime un profondo senso di orgoglio per il percorso compiuto a Olbia, riconoscendo il ruolo chiave della compagnia nel favorire lo sviluppo economico e turistico della regione. L’impegno a lungo termine di easyJet si traduce in un investimento continuo nel territorio, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo dell’aeroporto di Olbia come porta d’accesso privilegiata alla bellezza e alle opportunità offerte dalla Sardegna. La presenza di easyJet ha contribuito a costruire un ecosistema di trasporti aereo più dinamico e accessibile, con impatti positivi tangibili sulla comunità locale e sull’immagine internazionale dell’isola.