Emanuele Riemma, Pizza Campione d’Italia: Un Tuffo nel Gusto e nell’Eccellenza

La quarta edizione degli Oscar della Pizza Italiana, promossa da Fabio Carnevali, Vincenzo Pagano e dalla E20 – Events Factory, ha consacrato Emanuele Riemma, maestro pizzaiolo originario della Campania ma ormai punto di riferimento gastronomico a Maiori, come protagonista assoluto.

La sua pizzeria, situata a Cagliari all’interno di Palazzo Doglio, si è distinta non solo come miglior locale sardo, ma anche con un prestigioso riconoscimento nazionale per l’eccellenza della carta dei cocktail proposti.

Un risultato che proietta Riemma al 42° posto nella classifica generale, un traguardo significativo che testimonia l’evoluzione e la crescente importanza della pizza artigianale nel panorama culinario italiano.

L’attribuzione di un triplice onore a Maiori sottolinea la sua crescente rilevanza come polo di eccellenza nella pizza, un riconoscimento che va oltre la semplice abilità tecnica.

La vittoria di Riemma rappresenta un omaggio alla sua filosofia, un connubio virtuoso tra rispetto delle radici, rigorosità metodologica e audacia innovativa.

La sua pizza non è solo cibo, ma un vero e proprio racconto di territorio, un’interpretazione sensoriale della cultura gastronomica italiana, arricchita da influenze contemporanee.

“Questo premio è un punto di svolta nel mio percorso,” ha dichiarato Riemma, visibilmente emozionato.

“Portare in alto la Sardegna, un’isola ricca di storia e di sapori unici, con riconoscimenti di questa portata è un motivo di immenso orgoglio e di grande responsabilità.

” Il maestro pizzaiolo ha inoltre evidenziato l’importanza del lavoro di squadra, sottolineando che ogni successo è il frutto di un impegno collettivo e di una ricerca costante di equilibrio tra tradizione e sperimentazione.

Riemma, durante un coinvolgente show cooking, ha incantato il pubblico preparandone una delle sue iconiche pizze in pala: un’esplosione di sapori con provola affumicata, pomodori San Marzano DOP al forno, caciocavallo in grotta, pepe nero, olio extravergine d’oliva DOP del Cilento e basilico fresco, un perfetto esempio della sua abilità nel trasformare ingredienti semplici in un’esperienza gastronomica memorabile.

La selezione dei vincitori, frutto del giudizio di 200 giornalisti ed esperti del settore provenienti da tutta Italia, ha conferito autorevolezza e credibilità all’evento.

La cerimonia di premiazione, tenutasi a Roma nello suggestivo Salone di Spazio Novecento, all’EUR, ha celebrato l’eccellenza della pizza artigianale italiana, evidenziandone l’evoluzione come espressione culturale e artistica, e contribuendo a valorizzare il ruolo cruciale dei pizzaioli come veri e propri ambasciatori del Made in Italy nel mondo.

L’iniziativa pone l’accento sulla crescente professionalizzazione del settore e sulla necessità di promuovere standard elevati per garantire la qualità e l’autenticità dei prodotti offerti ai consumatori.