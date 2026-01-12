Emergenza a Viale San Francesco: Lunga Riparazione al Collettore Fognario

Un’emergenza infrastrutturale sta interessando viale San Francesco, richiedendo un intervento complesso e prolungato per il collettore fognario.

Abbanoa, gestore del servizio idrico integrato, ha annunciato che le operazioni di ripristino, avviate a seguito di un’indagine diagnostica, si protrarranno per diversi giorni.

L’intervento, lungi dall’essere una semplice riparazione superficiale, si configura come un’operazione strutturale di ampio respiro.

Le indagini preliminari hanno rivelato che il cedimento iniziale non era isolato, ma indicava una fragilità intrinseca dell’infrastruttura, esigendo una soluzione radicale per scongiurare future problematiche e garantire la stabilità del sistema nel tempo.

La decisione di procedere con una ricostruzione parziale, anziché con una riparazione mirata, si è resa necessaria per affrontare le cause profonde del malfunzionamento.

I tecnici stanno procedendo alla realizzazione di nuove sezioni in calcestruzzo armato ad alta resistenza, progettate per resistere a sollecitazioni meccaniche e agenti aggressivi presenti nel sottosuolo.

Parallelamente, è in corso la sostituzione integrale di un tratto significativo del collettore, un’opera ingegneristica di notevole portata considerando il diametro di un metro.

Tale operazione implica scavi di notevole entità e la movimentazione di materiali ingenti, elementi che contribuiscono alla complessità e alla durata dei lavori.

L’impegno di Abbanoa è volto a minimizzare l’impatto sulla comunità, con l’obiettivo di completare l’intervento e restituire la piena viabilità al Comune entro il fine settimana.

Tuttavia, la natura strutturale dell’opera e la necessità di garantire la massima sicurezza richiedono un approccio cauto e metodico, con possibili conseguenze sulla tempistica prevista.

Il Comune è costantemente aggiornato sull’andamento dei lavori e collabora attivamente per gestire al meglio la situazione e mitigare i disagi per i cittadini.

La ricostruzione del collettore, al di là dell’immediato ripristino della viabilità, rappresenta un investimento strategico per la resilienza delle infrastrutture e la continuità del servizio idrico, fondamentali per la qualità della vita della collettività.