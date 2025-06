Enel Energy a Cagliari: Consigli e Innovazione per Risparmiare

Enel Energy in Movimento: Un Percorso di Consapevolezza Energetica a CagliariCagliari diventa protagonista di un’iniziativa innovativa: Enel Energy, un format di eventi esperienziali pensati per creare un ponte diretto tra l’azienda e la comunità. Più che un semplice evento in-store, si tratta di un percorso di scoperta e apprendimento, volto a stimolare un dialogo aperto e costruttivo sulle sfide e le opportunità legate al futuro dell’energia.L’appuntamento inaugurale, in programma martedì 17 giugno, si concentra sull’efficienza energetica, un pilastro fondamentale per la sostenibilità ambientale e la gestione oculata delle risorse. L’evento, che si terrà in Piazza Amendola 1 dalle 12:00 alle 13:00, offrirà ai partecipanti l’opportunità di interagire con un esperto del settore, capace di fornire informazioni chiare e consigli pratici per un monitoraggio efficace dei consumi domestici. L’obiettivo primario è offrire strumenti concreti per la comprensione dei propri modelli di consumo, identificando aree di miglioramento e strategie per la riduzione della bolletta energetica. Oltre a una panoramica sulle migliori pratiche e tecnologie disponibili, i partecipanti potranno scoprire il simulatore Enel Lumiè, uno strumento interattivo che permette di visualizzare l’impatto di diverse scelte energetiche sulla propria abitazione.”L’iniziativa Enel Energy nasce dalla volontà di accompagnare i cittadini in un percorso di transizione verso un futuro energetico più sostenibile,” afferma Aurelio Sarno, Responsabile B2C Area Centro di Enel. “Non si tratta solo di risparmiare denaro, ma di adottare un approccio più responsabile nei confronti dell’ambiente, contribuendo attivamente alla riduzione dell’impronta ecologica.”L’efficienza energetica rappresenta una leva strategica per raggiungere questo obiettivo. Il passaggio a elettrodomestici di classe energetica elevata, l’adozione di sistemi di illuminazione a LED, l’ottimizzazione dell’isolamento termico dell’abitazione e l’utilizzo di fonti rinnovabili sono solo alcune delle possibilità offerte.Enel Energy non si limita a fornire informazioni, ma si propone come un vero e proprio partner per i clienti, guidandoli attraverso un’offerta integrata di prodotti, servizi e consulenze personalizzate. L’azienda intende così promuovere una cultura della consapevolezza energetica, incoraggiando scelte informate e sostenibili, che vadano a beneficio sia delle famiglie che del pianeta. L’evento del 17 giugno è solo l’inizio di un percorso più ampio, volto a creare una comunità energetica consapevole e attiva.