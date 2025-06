Ferragosto 2025: Sardegna, offerta aerea in calo, ultima nel Mediterraneo.

Il panorama dei collegamenti aerei verso la Sardegna per l’imminente stagione di Ferragosto 2025 si presenta con un’evoluzione significativa rispetto agli anni precedenti, segnando una discontinuità rispetto alla tendenza positiva osservata nelle principali destinazioni turistiche del Mediterraneo. Un’analisi approfondita condotta dalla Cna rivela una contrazione marcata dell’offerta aeroportuale sarda, posizionandola al secondo posto, dopo l’Algarve, per il peggioramento rispetto al 2024.Questo ridimensionamento non è un fenomeno isolato. Mentre le principali competitor, come le Baleari, la Croazia, Creta, Cipro, la Corsica e la Sicilia, hanno mantenuto o addirittura ampliato la propria capacità di accoglienza, la Sardegna si trova a fronteggiare una diminuzione complessiva del -14%, in netto contrasto con la media europea che registra un incremento dello 0,7%. Questa riduzione si riflette in una minore disponibilità di combinazioni di voli, considerando sia le soluzioni dirette che quelle con scalo, offerte dalle principali compagnie aeree europee.Il cambiamento strategico delle compagnie aeree, come sottolineano i rappresentanti della Cna, Luigi Tomasi e Francesco Porcu, si è tradotto in una riorganizzazione dell’operatività, caratterizzata da una riduzione dei livelli di volo complessivi, pur mantenendo una certa attenzione verso voli diretti, sebbene in numero limitato. Questa scelta, pur apparentemente mirata a ottimizzare le risorse, si ripercuote sulla fruibilità della destinazione Sardegna, limitando l’accesso ai suoi tre aeroporti principali: Alghero, Cagliari e Olbia.L’impatto economico di questa contrazione si manifesta anche sui prezzi, che, pur rimanendo relativamente stabili intorno ai 1.190 euro per un viaggio andata e ritorno per quattro persone a cavallo di Ferragosto, sono stati sufficienti a far perdere alla Sardegna una posizione nella classifica delle destinazioni più convenienti. L’isola si posiziona ora al quarto posto, dietro Baleari, Algarve e Sicilia, un cambiamento significativo rispetto all’anno precedente, quando occupava la terza posizione.Nonostante questa situazione apparentemente negativa, emerge un elemento di conforto: il tempo medio di viaggio per raggiungere la Sardegna, attestato a circa 4,7 ore, si mantiene competitivo, secondo solo a quello delle Baleari. Questo dato suggerisce che, pur con minori opzioni di volo, la posizione geografica strategica dell’isola continua a garantire tempi di percorrenza relativamente brevi, un fattore importante per i viaggiatori.L’analisi della Cna evidenzia quindi una sfida cruciale per il turismo sardo: mitigare l’impatto della contrazione dell’offerta aeroportuale, rafforzando la collaborazione con le compagnie aeree e investendo in strategie innovative per attrarre nuovi visitatori e fidelizzare quelli esistenti, valorizzando al contempo i punti di forza che rendono la Sardegna una destinazione unica e desiderabile. Il futuro del turismo sardo dipenderà dalla capacità di rispondere a questa sfida con lungimiranza e determinazione.