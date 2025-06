Galleria Arexini: Riapre al traffico dopo 5 mesi di lavori

Dopo un’attesa che si protrae da oltre cinque mesi, la galleria “Arexini”, arteria vitale della statale 125 Var Orientale Sarda, nel territorio comunale di Muravera, è prevista per una nuova apertura al traffico nella serata di sabato 14 giugno. L’annuncio, diffuso da Anas, segna la conclusione di un intervento di riqualificazione infrastrutturale di notevole complessità e portata.L’opera, dal costo complessivo di 12 milioni di euro, ha richiesto un impegno significativo in termini di risorse umane e finanziarie, con l’obiettivo di garantire non solo la sicurezza, ma anche un miglioramento sostanziale delle condizioni operative della galleria. I lavori, inizialmente programmati per concludersi entro il 30 maggio, si sono protratti per la realizzazione di un sistema di illuminazione a LED all’avanguardia, dispositivi luminosi moderni, e l’installazione di complessi sistemi di antincendio e ventilazione, elementi cruciali per la gestione delle emergenze e il comfort degli utenti.La riapertura, seppur attesa, avverrà in condizioni operative temporaneamente limitate. Per consentire ai tecnici di ultimare le verifiche finali e perfezionare gli interventi residuali, si imporrà il rispetto di una velocità massima di 70 km/h e una distanza di sicurezza minima di 100 metri tra i veicoli. Queste misure transitorie sono necessarie per assicurare la massima efficienza e affidabilità degli impianti appena installati.Durante il periodo di chiusura, il traffico ha subito un significativo allungamento dei tempi di percorrenza, con un incremento stimato di circa mezz’ora. Per mitigare l’impatto sulla mobilità, sono stati istituiti percorsi alternativi, con deviazioni complesse che hanno coinvolto la ex statale 125, la viabilità comunale e la circonvallazione di Muravera. In particolare, il traffico diretto a Tortolì è stato deviato attraverso lo svincolo del km 39,300, mentre il traffico proveniente da Tortolì diretto a Cagliari è stato indirizzato attraverso lo svincolo del km 47.L’intervento sulla galleria “Arexini” rappresenta un investimento strategico per il territorio, non solo in termini di miglioramento della sicurezza stradale, ma anche per la riqualificazione del patrimonio infrastrutturale sardo e il potenziamento della rete viaria, con benefici diretti per l’economia locale e il turismo. La nuova illuminazione a LED, oltre a ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale, garantirà una maggiore visibilità e sicurezza all’interno della galleria. I sistemi antincendio e di ventilazione, inoltre, sono stati progettati secondo le più avanzate tecnologie, per rispondere efficacemente a qualsiasi emergenza. La riapertura, seppur graduale, è un segnale di progresso e di impegno verso la modernizzazione delle infrastrutture regionali.