Glencore, Portovesme: Impegno per il Rilancio e la Sostenibilità

In seguito all’incontro promosso dal Ministro Adolfo Urso, Glencore ribadisce il suo impegno a salvaguardare la stabilità e la gestione responsabile dell’impianto di Portovesme, un sito industriale di rilevanza strategica per l’economia sarda e nazionale.

Il confronto, parte di un processo più ampio volto a risolvere la complessa vertenza Portovesme Srl, ha visto la società approfondire lo stato di avanzamento di iniziative cruciali per il rilancio del sito.

Un punto cardine della discussione è stato il Battery Materials Recycling Project, riconoscimento ricevuto a marzo come Progetto Strategico dell’Unione Europea.

Questa qualifica, oltre a confermare il potenziale innovativo dell’iniziativa, apre a opportunità di finanziamento e supporto tecnico a livello europeo, accelerandone la realizzazione.

Da luglio, Glencore ha intrapreso un dialogo costruttivo con i Ministeri del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), nonché con la Regione Sardegna, focalizzandosi in particolare sull’ottimizzazione delle procedure autorizzative, un elemento chiave per garantire la rapidità e l’efficacia dei successivi passaggi.

La linea zinco, attualmente in regime di cura e manutenzione temporanea – una misura precauzionale e concordata con il MIMIT – rimane oggetto di specifica attenzione.

Il Ministero è attivamente impegnato nell’individuazione di investitori strategici in grado di riqualificare la linea e restituirle una piena funzionalità, favorendo l’induzione di nuove competenze e tecnologie nel tessuto industriale locale.

A supporto di questa ricerca, Glencore ha predisposto due visite guidate dell’impianto e ha messo a disposizione una data room contenente informazioni dettagliate, facilitando così la valutazione di potenziali acquirenti.

L’azienda si dimostra aperta a valutare proposte da parte di investitori interessati a sviluppare attività produttive alternative, compatibili con le caratteristiche del sito e in grado di generare valore aggiunto per il territorio.

Questa apertura testimonia l’impegno di Glencore a favorire una transizione industriale sostenibile e a massimizzare le opportunità di sviluppo per la comunità locale.

Parallelamente, le attività temporanee presso lo stabilimento di San Gavino proseguiranno fino alla fine del 2026, garantendo la continuità di opportunità occupazionali per i lavoratori coinvolti.

Questa decisione mira a mitigare l’impatto sociale della riorganizzazione industriale e a fornire un periodo di transizione per la forza lavoro.

Glencore sottolinea la propria visione a lungo termine per le attività di Portovesme, ponendo al centro la resilienza e la capacità di adattamento alle nuove sfide del mercato globale.

La società intende proseguire un dialogo costruttivo e trasparente con tutti i principali stakeholder – sindacati, istituzioni, comunità locali – per costruire insieme un futuro prospero e sostenibile per l’impianto e per il territorio circostante.

La collaborazione e la condivisione di obiettivi comuni sono considerate elementi imprescindibili per il successo di questa complessa operazione di rilancio industriale.