Incendi in Italia: 78.797 ettari devastati, Sardegna nel mirino.

Il bilancio estivo 2025, a metà settembre, dipinge un quadro allarmante per gli ecosistemi italiani, con un’estensione complessiva di oltre 78.797 ettari devastati dagli incendi boschivi e agricoli sul territorio nazionale.

I dati, elaborati dall’ISPRA e confluiti nel rapporto “Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia”, evidenziano un impatto particolarmente grave sul settore agricolo, che rappresenta circa il 40% dell’area totale bruciata.

L’isola di Sardegna emerge come una delle regioni più vulnerabili, con 3.031 ettari interessati dalle fiamme.

All’interno di questa superficie, la componente agricola subisce un danno considerevole, rappresentando quasi la metà dell’area colpita (1.558 ettari).

Questa perdita non solo compromette la produzione agricola e il sostentamento delle comunità locali, ma incide negativamente sulla biodiversità e sulla stabilità del suolo, aumentando il rischio di erosione e frane.

L’analisi regionale rivela una tendenza preoccupante: in Sardegna, come in Puglia, Lazio e Basilicata, le aree forestali hanno subito danni superiori a 100 ettari.

Questo dato è particolarmente significativo perché sottolinea la fragilità degli ecosistemi boschivi, essenziali per la regolazione del ciclo idrico, la conservazione del suolo e la mitigazione del cambiamento climatico.

Campania e Sardegna, le regioni con la maggiore concentrazione di incendi di grandi dimensioni, presentano un rapporto allarmante tra la superficie totale bruciata e la superficie boschiva, rispettivamente del 30% e del 25%.

Questo indicatore testimonia la pressione esercitata dagli incendi su un patrimonio naturale di inestimabile valore.

A livello provinciale, il Sud Sardegna si distingue per l’estensione maggiore di superficie bruciata (356 ettari), seguita da Sassari (233 ettari) e Nuoro (122 ettari).

Queste aree, spesso caratterizzate da una combinazione di terreni agricoli, pascoli e boschi, sono particolarmente suscettibili agli incendi a causa di fattori come la siccità prolungata, l’accumulo di biomassa secca e le pratiche agricole non sostenibili.

Il quadro che emerge è quello di una crescente vulnerabilità degli ecosistemi italiani agli incendi, aggravata dal cambiamento climatico e dalla gestione del territorio inadeguata.

È necessario un approccio integrato che combini misure di prevenzione, come la pulizia della vegetazione e la sensibilizzazione delle comunità locali, con un rafforzamento delle capacità di intervento antincendio e una pianificazione territoriale più attenta alla tutela del patrimonio naturale.

Inoltre, l’implementazione di pratiche agricole sostenibili e il ripristino degli ecosistemi degradati rappresentano passi fondamentali per ridurre il rischio di incendi e garantire la resilienza del territorio.

L’analisi approfondita dei fattori che contribuiscono all’insorgenza degli incendi, inclusi gli aspetti socio-economici e le attività umane, è cruciale per sviluppare strategie di prevenzione e gestione efficaci e mirate.