Lavori sulla rete ferroviaria sarda: interruzioni e bus sostitutivi fino a settembre.

Interruzioni e Riorganizzazione del Servizio Ferroviario Regionale in Sardegna: Un Piano di Investimento per il FuturoTra il 15 giugno e il 14 settembre, la rete ferroviaria sarda sarà oggetto di interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), con conseguenti implicazioni per il servizio regionale che collegherà Cagliari a Olbia e a Sassari. Si tratta di un’operazione complessa, volta a modernizzare e potenziare l’infrastruttura ferroviaria, che purtroppo richiederà una temporanea riorganizzazione del servizio e l’impiego di soluzioni alternative, principalmente autobus.Il primo stralcio di lavori, previsto dal 15 al 24 giugno, interesserà il tratto tra Oristano e Ozieri Chilivani. Queste attività di manutenzione straordinaria, essenziali per garantire la sicurezza e l’affidabilità della linea, comporteranno possibili disagi per i passeggeri diretti a Sassari e Olbia. Per mitigare l’impatto, Trenitalia ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi che collegheranno Oristano a Sassari/Porto Torres Marittima e a Olbia Terranova, con opzioni sia per collegamenti diretti che con fermata in tutte le stazioni intermedie.Successivamente, dal 25 giugno al 14 settembre, l’interruzione del servizio si estenderà al tratto tra Oristano e Macomer. In questo caso, sarà attivo un servizio di autobus che opererà in coordinamento con i treni Cagliari-Oristano e Macomer-Sassari/Olbia, assicurando la continuità del viaggio per i passeggeri.Al fine di ottimizzare i tempi di percorrenza, alcuni collegamenti tra Sassari e Olbia, precedentemente caratterizzati da rallentamenti dovuti al traffico stradale e alle lunghe attese per la coincidenza ad Ozieri Chilivani, sono stati riorganizzati attraverso l’impiego di autobus.Per i collegamenti Cagliari-Sassari e Olbia-Cagliari, tradizionalmente gravati da un trasbordo ad Ozieri Chilivani, è stato previsto un servizio autobus dedicato che collega direttamente Oristano a Sassari/Porto Torres Marittima/Olbia, con due opzioni: una con fermate intermedie e una express, senza fermate.È importante sottolineare che, a causa dei lavori in corso, la capacità dei mezzi di trasporto alternativi potrebbe essere inferiore rispetto al normale servizio ferroviario. Di conseguenza, si raccomanda ai passeggeri di pianificare il viaggio con anticipo e di verificare la disponibilità dei posti. Restrizioni sono previste anche per il trasporto di biciclette e animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.Questi interventi rientrano in un più ampio programma di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale volto a velocizzare la rete ferroviaria sarda. Un elemento chiave di questo piano è l’implementazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), una tecnologia avanzata già in uso sulle linee ad alta velocità. L’investimento complessivo previsto per questo progetto di modernizzazione si attesta intorno ai 61 milioni di euro, finanziati anche attraverso risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a testimonianza dell’importanza strategica di questa iniziativa per lo sviluppo del sistema dei trasporti in Sardegna.