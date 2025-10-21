Maìa Siddùra: Vermentino di Gallura tra icone e prestigiosi premi

Il Vermentino di Gallura Docg Superiore Maìa di Siddùra consolida il suo status di icona enologica, arricchendo il suo palmarès con prestigiosi riconoscimenti.

L’assegnazione dei Cinque Grappoli Bibenda, insieme all’inserimento nella Top 300 di Vinibuoni d’Italia 2026, non costituisce un semplice traguardo, ma testimonia un percorso di eccellenza e una costante ricerca di perfezione che contraddistingue la cantina Siddùra.

Questi premi si aggiungono a riconoscimenti precedenti, come i Tre Bicchieri del Gambero Rosso e il titolo di miglior Vermentino d’Italia, che hanno già sancito la sua rilevanza nel panorama vitivinicolo nazionale.

La selezione dei Cinque Grappoli Bibenda, operata dalla Fondazione Italiana Sommelier, è un processo rigoroso e selettivo.

Tra decine di migliaia di campioni provenienti da tutta Italia, solo quelli che esprimono una coerenza intrinseca, una profondità aromatica e una capacità di evocare emozioni vengono premiati con il massimo riconoscimento.

La Corona di Vinibuoni d’Italia, attribuita da Mario Busso e Alessandro Scorsone, rappresenta un ulteriore sigillo di qualità.

In un’analisi che ha coinvolto oltre 35.000 degustazioni, l’assegnazione della Corona a Maìa, uno dei soli 730 vini selezionati, sottolinea l’importanza del vitigno autoctono e la bravura di Siddùra nel valorizzarlo.

“Questi riconoscimenti ci riempiono di orgoglio e sono la conferma che la nostra filosofia aziendale, incentrata sulla produzione di vini di qualità, autentici e di grande eleganza, risuona con un linguaggio universale,” afferma Maria Piludu, direttore generale di Siddùra.

L’eccellenza non è il risultato di una formula predefinita, ma l’espressione di un impegno profondo verso la terra, il rispetto delle tradizioni e l’innovazione viticola.

Siddùra, con Maìa, incarna questa visione, portando in tavola un Vermentino di Gallura che racconta una storia di passione, dedizione e ricerca continua di un equilibrio perfetto tra terroir e tecnica, un vino capace di trascendere i confini geografici e di emozionare i palati più esigenti.

Il successo di Maìa non è solo un riconoscimento per Siddùra, ma un tributo all’intero territorio di Gallura e alla sua ricca identità vitivinicola.