Manutenzione Acquedotto Coghinas: Limitazioni Idriche a Sassari, Porto Torres e Stintino

L’Ente acque della Sardegna (Enas), in ragione di interventi programmati sulla rete idrica, sta procedendo con attività manutentive di rilevanza strategica sul tratto dell’acquedotto Coghinas 2, un’arteria cruciale per l’approvvigionamento idrico di Sassari, Porto Torres e Stintino.

Queste operazioni, necessarie per garantire la durabilità e l’efficienza dell’infrastruttura, comportano temporanee limitazioni nella distribuzione dell’acqua potabile, mitigate da un piano operativo predisposto da Abbanoa volto a minimizzare l’impatto sulla collettività.

La complessità del sistema di approvvigionamento, caratterizzato da serbatoi di accumulo, fonti alternative e tempi di ripristino specifici per ciascun impianto, richiede una gestione precisa e un’informazione accurata alla cittadinanza.

Il piano di Abbanoa integra l’utilizzo strategico delle riserve idriche esistenti, ottimizzando la distribuzione in base alle esigenze locali e tenendo conto delle peculiarità di ogni zona servita.

A Sassari, la continuità dell’erogazione è assicurata in aree alimentate direttamente dal serbatoio di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana – zona ospedali, Piandanna) e dalla condotta a gravità di Monte Fiocca (Li Punti, San Giovanni, Sant’Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e carcere di Bancali).

Analogamente, le zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca, seppur parzialmente dipendenti da Truncu Reale (Luna e Sole, Prunizzedda, Monte Rosello Alto e Carbonazzi), manterranno l’erogazione senza interruzioni.

Tuttavia, la rete servita dal serbatoio di Via Milano subirà interruzioni programmate, destinate a impattare su diverse aree residenziali: Lu Fangazzu, Cappuccini, Porcellana Alta, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru, Valle Gardona e Gioscari.

Queste sospensioni saranno distribuite in tre fasi: domenica 4 dalle 23:00 alle 06:00, lunedì 5 dalle 15:00 alle 06:00 e martedì 6 gennaio dalle 22:00 alle 06:00.

A Porto Torres, il centro abitato è protetto dalla fornitura dei pozzi di Li Pidriazzi, mentre il Quartiere Serra Li Pozzi e il Consorzio Asi subiranno una sospensione dell’erogazione dalle 07:00 di lunedì 5 fino alle 12:00 del giorno 6.

A Stintino, l’erogazione al centro abitato è garantita grazie alle riserve comunali; il pozzo San Nicola e l’agro saranno interessati da una chiusura dalle 12:00 di lunedì 5 alle 16:00 di martedì 6.

Per supportare la cittadinanza, sarà presente un’autobotte a partire dalle 09:00 di lunedì in piazza Centrale.

È fondamentale che i cittadini siano consapevoli di queste modifiche e adottino misure precauzionali, come la razionalizzazione dei consumi e l’accumulo di acqua potabile, per affrontare al meglio il periodo di limitazioni.

La collaborazione tra Enas, Abbanoa e la cittadinanza è essenziale per superare questa fase e assicurare un servizio idrico efficiente e sostenibile nel lungo periodo.