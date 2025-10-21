Marrubiu: FiberCop, la fibra ottica per un futuro digitale.

Marrubiu si proietta verso il futuro con il completamento del progetto FiberCop, un intervento cruciale per l’evoluzione digitale del territorio.

L’implementazione di una rete in fibra ottica di ultima generazione non si configura semplicemente come un upgrade tecnologico, ma rappresenta un vero e proprio volano per la crescita economica e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

L’infrastruttura predisposta, capace di veicolare velocità fino a 10 Gigabit al secondo, apre scenari inediti per la comunità marrubiese.

Questo significativo aumento di banda consente di superare i limiti imposti dalle precedenti tecnologie, sbloccando il potenziale per una digitalizzazione capillare e pervasiva.

Il suo impatto va ben oltre la semplice navigazione internet più veloce; si tratta di abilitare servizi innovativi e trasformare il modo in cui le persone vivono, lavorano e interagiscono con l’ambiente circostante.

Pensiamo, ad esempio, alle potenzialità per le imprese locali.

La banda ultralarga facilita l’adozione di soluzioni cloud, l’implementazione di sistemi di gestione integrati e la partecipazione a mercati globali, stimolando l’innovazione e la competitività.

Per la pubblica amministrazione, l’infrastruttura costituisce la base per la dematerializzazione dei processi, la fornitura di servizi online efficienti e l’ottimizzazione della gestione delle risorse comunali.

La telemedicina, con le sue possibilità di diagnosi a distanza e monitoraggio costante, promette di rivoluzionare l’assistenza sanitaria, rendendola più accessibile e personalizzata.

Lo smart working, favorito da una connettività robusta e affidabile, offre flessibilità e nuove opportunità per i lavoratori.

L’impatto ambientale non va trascurato.

L’adozione della fibra ottica, grazie alla riduzione del consumo energetico rispetto alle tecnologie legacy, contribuisce a diminuire le emissioni di CO2, supportando gli obiettivi di sostenibilità del territorio.

I residenti sono invitati a contattare i rispettivi operatori telefonici per verificare la copertura del servizio e attivare la connessione, accedendo così a tutti i vantaggi offerti dalla nuova rete.

“Questo è un momento storico per Marrubiu,” dichiara il sindaco Luca Corrias.

“Superiamo un divario digitale che ci ha limitato troppo a lungo, offrendo a tutti i nostri cittadini e alle nostre imprese le stesse opportunità di crescita.

Siamo più competitivi, più moderni e pronti ad affrontare le sfide del futuro con fiducia.

“Francesca Petriacci, responsabile operations area centro di FiberCop, sottolinea l’importanza di questo investimento nel contesto più ampio della trasformazione digitale nazionale.

“La fibra ottica non è solo una tecnologia, ma un motore di sviluppo economico e sociale.

La nostra missione è garantire che l’Italia sia all’avanguardia in questo campo, offrendo infrastrutture adeguate per sostenere la crescita delle imprese e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.

” La realizzazione di questa rete rappresenta un passo fondamentale per costruire un futuro più connesso, inclusivo e prospero per Marrubiu e per l’intero Paese.