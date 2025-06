Metalmeccanici in mobilitazione: sciopero e corteo a Sarroch

Mobilitazione all’alba per i metalmeccanici: un grido di protesta e la ricerca di risposte concreteDomani mattina, l’area industriale di Sarroch sarà teatro di una significativa mobilitazione sindacale. I lavoratori metalmeccanici, rappresentati dalle sigle Fiom, Fsm e Uilm, incroceranno le braccia nell’ambito dello sciopero generale nazionale, manifestando un profondo malcontento per le condizioni contrattuali attuali e una crescente preoccupazione per il futuro del tessuto industriale locale.Il presidio, previsto per le ore 7:30, non si limiterà a una semplice protesta di piazza. Si tratta di un atto di forte contestazione, un concentrato di frustrazione accumulata durante mesi di negoziati inconcludenti. Il sit-in iniziale sarà seguito da un corteo che raggiungerà il Comune di Sarroch, luogo simbolico per l’espressione delle rivendicazioni dei lavoratori e per sollecitare l’attenzione delle istituzioni locali.La giornata vedrà la successione di interventi da parte dei segretari dei delegati sindacali, che esporranno le ragioni profonde dello sciopero e le istanze più urgenti dei lavoratori. La conclusione dell’iniziativa sarà affidata a Simone Marinelli, segretario nazionale della Fiom, la cui presenza sottolinea la portata nazionale della protesta e la necessità di un intervento a livello più ampio.Le sigle sindacali denunciano un rinnovo contrattuale “lontano anni luce” dalle reali esigenze dei lavoratori, evidenziando come le attuali condizioni economiche e sociali rendano imprescindibile una revisione significativa degli accordi. Lo sciopero non è solo una risposta alla mancata evoluzione delle condizioni di lavoro, ma anche un campanello d’allarme che segnala una crisi più profonda: la mancanza di una politica industriale efficace, capace di sostenere la competitività delle imprese e di garantire la tutela dell’occupazione in territori fragili come quello sarrochiese.La giornata di mobilitazione si concluderà con un incontro con la Regione, un’opportunità per portare all’attenzione delle istituzioni regionali non solo le problematiche legate al rinnovo contrattuale, ma anche le conseguenze negative derivanti dalla carenza di una visione strategica a lungo termine per il settore industriale. L’obiettivo è quello di avviare un dialogo costruttivo, finalizzato a individuare soluzioni concrete per rilanciare l’economia locale, promuovere l’innovazione e garantire un futuro sostenibile per i lavoratori metalmeccanici e le loro famiglie. La protesta di domani è quindi un atto di coraggio, una richiesta di giustizia e un invito al cambiamento.