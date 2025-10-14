Metano in Sardegna: Regione e Governo al lavoro per l’estensione della rete

L’imminente estensione della rete di distribuzione del metano in Sardegna rappresenta una priorità strategica per l’amministrazione regionale, un’infrastruttura cruciale per l’equità energetica e lo sviluppo industriale dell’isola.

L’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani, ha delineato i progressi e le sfide in corso, sottolineando l’importanza di un’interlocuzione costante con Snam e del Ministero delle Transizioni Ecologiche (Mase).

L’iniziale interlocuzione con Snam mirava a stabilire una timeline precisa per l’implementazione, e un tavolo operativo è stato istituito per elaborare un cronoprogramma dettagliato.

Inizialmente, la Regione aveva proposto la nomina della Presidente della Regione, Alessandra Todde, in qualità di commissario unico per le opere, una figura chiave per garantire un controllo diretto sulle tempistiche e la gestione del progetto.

Tale richiesta, mirata a conferire alla Regione un ruolo guida, non è stata accolta dal governo centrale, che ha avocato a sé la responsabilità del progetto.

L’assessore Cani ha ribadito l’impegno della Regione nel sollecitare il governo a garantire una rapida realizzazione dell’opera, al fine di avvicinare i prezzi del gas sardo a quelli del resto del Paese.

Questa aspirazione riflette una profonda consapevolezza dell’impatto che i costi energetici hanno sulle famiglie e sulle imprese sarde.

Un elemento critico discusso è il rischio di una “Sardegna a due velocità” in termini di accesso al gas naturale.

La centrale di Fiume Santo, cruciale per il Nord Sardegna, temeva l’esclusione dalla dorsale principale.

L’amministrazione regionale sta investendo nella riconversione della centrale di Fiume Santo, trasformandola in un polo energetico efficiente, e intende integrare il gas naturale per soddisfare le esigenze del comparto industriale e rafforzare l’infrastruttura esistente a livello regionale.

Cani ha enfatizzato che l’obiettivo non è quello di escludere il Nord Sardegna dall’accesso al gas, sottolineando che l’intera regione ha pari diritti.

Tuttavia, la presenza di una centrale che funga da cliente primario per soddisfare la domanda locale conferisce maggiore concretezza e fattibilità al progetto, permettendo una gestione più mirata e ottimizzata delle risorse.

Il Dpcm mira quindi a fornire gas in primis al settore industriale, rispondendo a un fabbisogno preesistente e a necessità infrastrutturali consolidate nel territorio.

La realizzazione di questa infrastruttura rappresenta un passo fondamentale per la modernizzazione dell’economia sarda e per il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini.