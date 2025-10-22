Metrotranvia Cagliari: Riapre la tratta Repubblica-San Gottardo

Il 27 ottobre riapre al pubblico la tratta Repubblica-San Gottardo della metrotranvia di Cagliari, segnando un momento significativo per la mobilità urbana e l’accessibilità dei servizi sanitari.

La prima corsa, prevista per le 6:04 dalla stazione capolinea di Repubblica, ristabilisce un collegamento diretto vitale tra il cuore della città e il Policlinico Universitario di Monserrato, riducendo drasticamente i tempi di percorrenza a soli 22 minuti.

Questo ritorno alla piena operatività non è semplicemente un ripristino dello status quo, bensì il risultato di un importante intervento di potenziamento infrastrutturale.

Il raddoppio dei binari, elemento centrale del progetto, eleva significativamente gli standard di sicurezza e introduce una modernizzazione tecnologica che migliora l’efficienza complessiva del sistema.

Questa evoluzione permette non solo di garantire un viaggio più sicuro e confortevole, ma apre anche la strada a una maggiore flessibilità operativa, consentendo di modulare il servizio in base alle reali esigenze della domanda.

Il nuovo orario, concepito con una visione integrata del sistema di trasporto pubblico locale, mira a ottimizzare i collegamenti tra le diverse modalità di viaggio.

Durante le ore di punta, dalle 7:00 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 19:00, i tram saranno frequenti, con una cadenza di 10 minuti, mentre nel resto della giornata e nei festivi la frequenza si attesterà a 20 minuti.

Il servizio sarà attivo dalle 6:00 alle 22:30, offrendo una copertura ampia e capillare.

L’integrazione con le altre linee di trasporto rappresenta un fattore chiave per la fruibilità del servizio.

I passeggeri potranno facilmente combinare la metrotranvia con la linea 2 in direzione Settimo San Pietro, con i treni regionali ARST che servono il Parteolla e le aree di Mandas-Isili, e con le navette che collegano la rete urbana con comuni limitrofi come Sestu, Sinnai e Maracalagonis.

Questo approccio multimodale abilita percorsi complessi, come il collegamento tra Piazza Repubblica e Settimo San Pietro in soli 32 minuti o il tragitto tra il Policlinico Universitario e Maracalagonis in 30 minuti, combinando autobus e tram.

L’efficacia del sistema di trasporto pubblico dipende anche dalla trasparenza e dalla facilità di accesso alle informazioni.

Tutte le informazioni dettagliate sulla rete MetroCagliari, comprese le tariffe, gli orari delle corse e le modalità di integrazione con gli altri servizi, sono disponibili sul sito web arst.

sardegna.it/servizi-orari/metro-cagliari/, garantendo ai cittadini gli strumenti necessari per pianificare i propri spostamenti in modo efficiente e consapevole, contribuendo a un’esperienza di viaggio più fluida e personalizzata.

L’investimento nella metrotranvia non è solo un miglioramento infrastrutturale, ma un passo avanti verso un sistema di mobilità urbana più sostenibile, inclusivo e orientato al futuro.