Mojos e Marigas: Sapori e Cultura nel Mandrolisai

Mojos e Marigas: Un Viaggio Sensoriale nel Cuore del MandrolisaiIl 15 e il 16 novembre, Samugheo si configura come epicentro di un’esperienza che va ben oltre la semplice celebrazione del cibo.

Mojos e Marigas – Festival dell’Agroalimentare del Mandrolisai – si rivela un crogiolo di culture, un laboratorio di idee e un motore di sviluppo per una comunità radicata in un territorio di straordinaria bellezza e ricchezza.

Nato dall’autentico spirito popolare, il festival ha evoluto la sua identità, passando da una semplice vetrina di prodotti locali a un evento strutturato e dinamico, capace di armonizzare le tradizioni millenarie con una visione culturale proiettata verso il futuro.

L’obiettivo primario è valorizzare i produttori, riconoscendo in loro i veri custodi di un patrimonio inestimabile, e promuovere le eccellenze del Mandrolisai, trasformando la loro storia in un racconto condiviso, un’occasione di apprendimento e di partecipazione attiva.

Lungi dall’essere una mera esposizione di prodotti tipici, Mojos e Marigas si propone come un vero e proprio ecosistema culturale, dove agricoltura, artigianato, turismo e innovazione sociale si incontrano, si confrontano e creano sinergie.

L’ambizione è quella di costruire un percorso di crescita collettiva, sostenibile e inclusivo, in grado di rafforzare l’identità del territorio e di promuoverne lo sviluppo economico.

Samugheo, per l’occasione, si trasforma in un paesaggio vivente, un palcoscenico diffuso dove le tradizioni agroalimentari si intrecciano con l’abilità artigiana e la passione per la musica.

Il programma offre un ventaglio di attività per tutte le età: percorsi di trekking naturalistici alla scoperta della Valle di Acoro, laboratori didattici di tessitura, panificazione, ricamo e altre forme di artigianato, degustazioni guidate di vini pregiati abbinati a pane, salumi e formaggi locali, e convegni dedicati alle strategie di sviluppo del territorio.

Le vie del paese si animano con mostre, punti espositivi e aree gastronomiche che offrono un assaggio della ricchezza culinaria del Mandrolisai, mentre la sera la festa si conclude con concerti coinvolgenti che omaggiano la musica di Fabrizio De André e promuovono i talenti locali come i Mandrolihills, i Dilliriana e gli Over Duo.

Come sottolinea il Vice Sindaco Massimiliano Urru, l’edizione in corso rappresenta l’avvio di un percorso che vuole elevare i produttori e le associazioni locali da semplici espositori a veri protagonisti di un processo di crescita condivisa.

Attraverso laboratori, degustazioni e momenti di confronto, si intende trasmettere valori, competenze e prospettive future, affinché il patrimonio agroalimentare e artigianale del Mandrolisai possa contribuire attivamente a creare un futuro prospero e sostenibile per l’intera comunità.

Si tratta di un investimento nel capitale umano e culturale, un impegno a preservare le radici e a proiettarle verso nuove opportunità.