Nautic Event 2025: Stintino, il futuro della nautica nel Mediterraneo.

Dal 27 al 29 giugno, Stintino, incantevole borgo marinaro incastonato lungo la costa nord-occidentale della Sardegna, si trasformerà nel fulcro di un importante dibattito sul futuro della nautica e dello sviluppo costiero. Il Nautic Event 2025, un’iniziativa promossa da Assonautica Nord Sardegna in sinergia con la Camera di Commercio di Sassari e sotto l’egida di istituzioni regionali e partner nazionali, si prefigge di andare oltre la semplice celebrazione della vocazione marittima, puntando a tracciare un percorso di crescita sostenibile e consapevole.L’evento si configura come un vero e proprio ecosistema di idee e incontri, un crocevia tra professionisti del settore, istituzioni, ricercatori e appassionati, con l’obiettivo di affrontare le sfide cruciali che il Mediterraneo e le sue comunità costiere si trovano ad affrontare. La discussione spazierà dalla gestione integrata delle coste alla riqualificazione dei porti in ottica di sostenibilità, dall’impatto del turismo nautico sull’ambiente alla necessità di promuovere un’educazione ambientale diffusa e accessibile. La giornata inaugurale sarà dedicata a un’analisi approfondita del ruolo strategico della nautica nell’economia sarda, focalizzandosi sulla transizione ecologica del settore portuale e sull’identificazione di nuove opportunità di sviluppo. Un’occasione per delineare scenari futuri e individuare le leve per un’economia blu più resiliente e inclusiva. Il prestigioso velista Patrizio Roversi, padrino dell’evento, conferirà un ulteriore lustro all’iniziativa, affiancato da un panel di esperti provenienti da diverse realtà istituzionali e associative.Il secondo giorno sarà dedicato all’esaltazione del rapporto uomo-mare, un legame antico e profondo che si manifesta in attività come la tradizionale veleggiata a vela latina e a vela Marconi. Un momento di festa popolare che celebra la cultura marinara e il patrimonio immateriale del territorio. Parallelamente, l’area eventi si animerà con performance artistiche, degustazioni di prodotti tipici e dimostrazioni culinarie che valorizzeranno le eccellenze enogastronomiche del Nord Sardegna.La conclusione del Nautic Event sarà dedicata a un focus sulla salvaguardia del mare, con un’attenzione particolare alla pesca sostenibile, alla lotta contro l’inquinamento da plastica (marine litter) e alla promozione di nuove professioni legate all’economia del mare, soprattutto rivolte alle nuove generazioni. Scienziati, divulgatori, enti di ricerca e associazioni ambientaliste condivideranno conoscenze e buone pratiche per un futuro più sostenibile per il Mediterraneo.Un ruolo di primo piano sarà svolto da “Salude e Trigu”, un progetto emblematico della Camera di Commercio di Sassari che si prefigge di valorizzare le peculiarità identitarie del Nord Sardegna. Attraverso un ricco programma di eventi artistici, musicali e gastronomici, “Salude e Trigu” offrirà al pubblico un racconto emozionante del territorio, un viaggio alla scoperta di valori, saperi e tradizioni che costituiscono il tessuto connettivo della comunità sarda, un sistema vivo e pulsante di esperienze autentiche.