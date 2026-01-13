Nord Sardegna: Un Milione per Turismo e Cultura con Salude e Trigu

Nord Sardegna: Un Anno di Promozione Turistico-Culturale con Salude e Trigu, un Investimento da 1 Milione di EuroLa Camera di Commercio di Sassari ha lanciato l’ottava edizione del programma “Salude e Trigu”, un’iniziativa strategica volta a catalizzare lo sviluppo turistico e culturale del Nord Sardegna attraverso un investimento complessivo di 1 milione di euro.

Presentato ufficialmente presso la sede camerale dal presidente Stefano Visconti, il programma si propone di rafforzare l’attrattività del territorio, sostenendo eventi che ne esaltino il patrimonio e le peculiarità.

L’edizione 2026 del programma si distingue per un approccio rinnovato, focalizzato sulla digitalizzazione dei processi di candidatura e sulla promozione di sinergie territoriali.

L’obiettivo è superare la tradizionale frammentazione, favorendo la creazione di una rete integrata di iniziative capaci di generare un impatto significativo e duraturo, ben oltre i confini amministrativi dei singoli comuni.

Il bando, aperto fino al 30 gennaio 2026, è rivolto a enti pubblici, associazioni, cooperative e imprese che intendano realizzare eventi di interesse turistico e culturale.

I cento progetti selezionati riceveranno un voucher per coprire fino al 50% delle spese ammissibili, unitamente all’inserimento in un piano di comunicazione coordinato volto ad amplificarne la visibilità a livello locale e internazionale.

La ripartizione dei voucher, calibrata in base alla valutazione dei progetti, prevede una fascia di finanziamento massima di 18.000 euro per i primi trenta eventi classificati, una fascia intermedia di 9.000 euro per quelli dal 31° al 70° posto, e una fascia di supporto di 4.000 euro per i progetti fino alla centesima posizione.

Il direttore della Camera di Commercio, Pietro Esposito, ha sottolineato come l’innovazione principale del programma risieda nell’adozione di nuovi criteri di valutazione, orientati a premiare iniziative che dimostrino una capacità di generare un impatto reale e misurabile sul territorio.

L’introduzione di voucher specifici per l’internazionalizzazione, pensati per supportare la proiezione degli eventi sul mercato estero, e l’utilizzo di piattaforme digitali avanzate per la presentazione delle candidature, mirano a fornire agli operatori del settore gli strumenti necessari per affrontare la competizione globale e ottimizzare i risultati ottenuti.

L’iniziativa si configura dunque non solo come un sostegno economico, ma come un vero e proprio investimento nello sviluppo strategico del Nord Sardegna, volto a valorizzare il suo potenziale turistico-culturale e a creare opportunità di crescita sostenibile per le comunità locali.

Il programma “Salude e Trigu” si pone come un elemento chiave di una visione più ampia, che mira a costruire un futuro prospero e attrattivo per l’intera regione.