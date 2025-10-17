Nuova illuminazione a Tortolì: più sicurezza sulla Orientale Sarda

L’Anas ha recentemente finalizzato un intervento di significativa importanza per la sicurezza stradale nel tratto orientale della Sardegna, completando l’installazione di un moderno impianto di illuminazione nella rotatoria di Tortolì, punto cruciale lungo la strada statale 125 Var Nuova Orientale Sarda.

Questa iniziativa, inserita nel più ampio progetto di adeguamento del collegamento Tertenia-Tortolì, rappresenta un investimento mirato a elevare gli standard di sicurezza e migliorare la fruibilità della viabilità, con particolare attenzione alle condizioni di scarsa illuminazione.

L’impianto, caratterizzato da un design funzionale e tecnologicamente avanzato, è composto da venti pali di illuminazione, ciascuno alto dieci metri, dotati di tecnologia LED di ultima generazione.

Questo tipo di illuminazione non solo assicura una maggiore efficienza energetica, riducendo i consumi e l’impatto ambientale, ma offre anche una resa cromatica superiore, migliorando la percezione dei dettagli e aumentando la sicurezza per automobilisti, motociclisti e pedoni.

Oltre ai pali principali, l’intervento include l’installazione di sessanta delineatori luminosi a LED disposti lungo l’anello interno della rotatoria.

Questi elementi, strategicamente posizionati, contribuiscono a definire meglio i confini della carreggiata, aumentando la visibilità periferica e riducendo il rischio di errori di giudizio durante la guida notturna.

La loro presenza è fondamentale per contrastare l’effetto “buco nero” spesso associato alle rotatorie, dove la scarsa illuminazione può generare confusione e mettere a repentina prova la capacità di reazione del conducente.

L’investimento complessivo, pari a circa 191.000 euro, testimonia l’impegno dell’Anas nel garantire infrastrutture stradali sicure e all’avanguardia.

Questo progetto non si limita a una mera illuminazione, ma si configura come un elemento integrato in un piano più ampio di riqualificazione del tratto stradale, volto a migliorare la fluidità del traffico, ridurre gli incidenti e offrire un’esperienza di viaggio più confortevole e sicura per tutti gli utenti della strada.

L’adozione di tecnologie LED, inoltre, si allinea con le politiche di sostenibilità ambientale promosse dall’ente, contribuendo alla diminuzione dell’inquinamento luminoso e alla conservazione delle risorse energetiche.