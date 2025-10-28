Nuovo svincolo a Macomer: Anas inizia lavori cruciali sulla 131

A partire da mercoledì 22 ottobre, Anas avvierà una fase cruciale dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo svincolo di Macomer – Mulargia sulla statale 131 Carlo Felice, in provincia di Nuoro, un intervento strategico per la modernizzazione e la sicurezza della rete viaria sarda.

Questo progetto, inserito in un piano complessivo più ampio volto a eliminare gli attraversamenti a raso lungo la principale arteria dell’isola, rappresenta un passo significativo verso la conformazione di una viabilità più efficiente e sicura.

L’opera, con un investimento di circa dieci milioni di euro, mira a eliminare un punto critico, migliorando la fluidità del traffico e riducendo il rischio di incidenti.

Il nuovo svincolo si inserisce in un contesto di interventi simili già realizzati, quali i moderni svincoli nord e sud di Bonorva e lo svincolo di Paulilatino, testimoniando l’impegno costante di Anas nella riqualificazione infrastrutturale della Sardegna.

Per consentire l’esecuzione delle opere, saranno implementate temporanee modifiche alla viabilità.

In particolare, verrà chiusa al transito la corsia di marcia in direzione Sassari, nel tratto compreso tra il chilometro 148,250 e il chilometro 148,750.

Contestualmente, la manovra di svolta dalla statale 131 verso la statale 129 bis, in direzione di Bosa e Macomer, sarà temporaneamente interdetta a tutti i veicoli, così come l’immissione dalla 129 bis verso la 131 in direzione Sassari.

Queste limitazioni, pur necessarie, saranno supportate da una segnaletica chiara e dettagliata, per minimizzare i disagi per gli utenti della strada.

Al fine di garantire la continuità del servizio, verranno predisposti percorsi alternativi.

I veicoli provenienti da Cagliari e diretti a Macomer-Bosa, che necessitano di utilizzare la statale 129 bis, potranno effettuare un’inversione di marcia allo svincolo di Campeda (km 152,070).

Analogamente, i veicoli provenienti da Macomer-Bosa tramite la statale 129 bis e che devono immettersi sulla statale 131 in direzione Sassari, potranno effettuare l’inversione di marcia allo svincolo di Nuoro-Birori (km 142,150).

La conclusione dei lavori dello svincolo è attualmente prevista per l’estate del 2026, data che segnerà un ulteriore avanzamento nel percorso di modernizzazione della statale 131 Carlo Felice, contribuendo a migliorare la connettività e la qualità della vita nelle comunità sarde attraversate dall’arteria stradale.

L’intervento, oltre alla sua funzione di collegamento, rappresenta un investimento nel futuro del territorio, favorendo lo sviluppo economico e turistico della regione.