Pecorino Romano DOP: ambasciatore del Made in Italy a San Diego

Il Consorzio di Tutela del Pecorino Romano DOP si conferma protagonista di un punto di svolta nel panorama fieristico internazionale, partecipando alla prima edizione della Winter FancyFaire, un evento inaugurato dalla Specialty Food Association a San Diego.

Questa rassegna, ospitata nel cuore del San Diego Convention Center, non è un semplice cambio di location o di nome, ma segna un’evoluzione significativa rispetto ai quasi cinquant’anni di storia del Winter Fancy Food Show.

L’obiettivo della SFA è ridefinire il concetto di fiera agroalimentare, orientandosi verso un modello più dinamico, coinvolgente e focalizzato sull’interazione.

La Winter FancyFaire ambisce a superare la tradizionale esposizione statica, trasformandosi in un ecosistema vibrante dove produttori, acquirenti (buyer) e professionisti del settore possono instaurare relazioni solide e proficue.

Food hall tematiche, “campus culinari” dedicati a dimostrazioni e workshop, degustazioni guidate e tavole rotonde con esperti del settore costituiscono il tessuto connettivo di un evento che si estende oltre le mura del centro congressi, abbracciando la città di San Diego e il suo quartiere storico di Little Italy.

All’interno del padiglione Italia, curato da Universal Marketing, il Pecorino Romano DOP assume il ruolo di ambasciatore di una tradizione secolare, un’eredità che continua a dialogare con le esigenze di un mercato globale, con gli Stati Uniti in prima linea come principale sbocco extra-UE.

La partecipazione alla Winter FancyFaire rappresenta una mossa strategica per il Consorzio, un’opportunità per ribadire l’unicità della denominazione, il valore intrinseco di una filiera che affonda le radici in un territorio ricco di storia e cultura, e che proietta lo sguardo verso il futuro con ambizione.

“In un contesto commerciale complesso e in continua evoluzione,” afferma Gianni Maoddi, presidente del Consorzio, “è imperativo mantenere una presenza attiva sui mercati, coltivare relazioni con gli operatori e comunicare in modo trasparente cosa rende speciale ogni forma di Pecorino Romano: la combinazione di un terroir unico, una profonda conoscenza artigianale, un lavoro appassionato e una qualità certificata che ne garantisce l’autenticità.

“Riccardo Pastore, direttore del Consorzio, sottolinea l’importanza strategica di questa partecipazione.

“Essere presenti a San Diego, nel primo grande appuntamento annuale del settore alimentare, significa rafforzare i legami esistenti e intercettare le nuove tendenze che plasmeranno il futuro del mercato.

” La Winter FancyFaire offre strumenti innovativi per favorire il networking e lo scambio di informazioni, permettendo al Consorzio di comunicare il Pecorino Romano DOP non solo come un prodotto caseario, ma come un’esperienza gastronomica completa, un viaggio sensoriale che risponde alle aspettative di un consumatore sempre più informato e attento all’origine, alla qualità e alla sostenibilità dei prodotti che acquista.

L’evento rappresenta quindi un’occasione per costruire una narrazione più ricca e coinvolgente, capace di veicolare i valori distintivi del Pecorino Romano DOP e di consolidare la sua posizione di eccellenza nel panorama agroalimentare mondiale.