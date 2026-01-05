Pneumatici fuori uso: emergenza ambientale e rischio per le imprese.

L’accumulo di pneumatici fuori uso (PFU) rappresenta una sfida complessa e crescente per il panorama industriale italiano, configurandosi come un nodo cruciale all’intersezione tra responsabilità ambientale, gestione economica e sicurezza operativa per le imprese del settore autoriparazione e gomma.

Lungi dall’essere un mero problema estetico, la presenza di PFU abbandonati nei piazzali aziendali costituisce una potenziale minaccia per l’ambiente, un fardello economico per le imprese e una fonte di rischio legale.

La problematica trascende la mera gestione dei rifiuti: i PFU, se non trattati correttamente, diventano serbatoi ideali per vettori biologici, infestanti e agenti patogeni, compromettendo la qualità del suolo e dell’aria.

L’impatto non si limita all’ambiente locale, ma può estendersi a ripercussioni sanitarie sulla collettività.

Le aziende autoriparazione e le gommiste, fulcro di questo sistema, si trovano a fronteggiare una situazione insostenibile.

Nonostante il pagamento regolare del contributo ambientale previsto per lo smaltimento, il ritmo di ritiro dei PFU è spesso inadeguato, generando una crescente difficoltà di gestione e un’accumulazione di materiali che superano le capacità di stoccaggio.

Questa situazione è aggravata da una serie di fattori, tra cui la complessità della logistica, la frammentazione dei sistemi di raccolta e la presenza di attori che operano al di fuori del circuito legale.

Confartigianato Imprese Sardegna ha sollevato l’attenzione del Ministero dell’Ambiente, denunciando una diffusa inefficienza nel servizio di ritiro e smaltimento, con tempi di attesa prolungati e quantitativi insufficienti.

Questo non solo mette a rischio la sostenibilità economica delle imprese, esponendole a sanzioni amministrative e penali, ma incide negativamente sulla loro capacità operativa e sulla sicurezza del personale.

Il quadro si complica ulteriormente con il fenomeno del commercio illegale di PFU, un mercato parallelo che genera un danno economico stimato in centinaia di milioni di euro all’anno e contribuisce alla contaminazione di centinaia di migliaia di siti in tutto il Paese.

La mancata riscossione del contributo ambientale, l’evasione dell’IVA e l’abbandono incontrollato di pneumatici usati alimentano un circolo vizioso di illegalità e degrado ambientale.

Secondo le stime, tra le 30 e le 40 mila tonnellate di pneumatici vengono immesse illegalmente nel mercato annualmente, generando un impatto economico e ambientale di proporzioni significative.

La risoluzione di questa problematica richiede un approccio integrato e multidisciplinare, che coinvolga tutti gli attori della filiera, dalle imprese agli enti pubblici, passando per i gestori ambientali e le associazioni di categoria.

È necessario rafforzare i controlli, incentivare la legalità, promuovere l’innovazione tecnologica per il riciclo e il recupero dei materiali, e sensibilizzare i consumatori sull’importanza di una corretta gestione dei PFU.

Solo attraverso un impegno congiunto e coordinato sarà possibile trasformare questa sfida in un’opportunità per promuovere un’economia circolare e sostenibile, tutelando l’ambiente e la salute delle comunità.

Il futuro del settore dipende dalla capacità di costruire un sistema efficiente, trasparente e responsabile nella gestione dei pneumatici fuori uso.