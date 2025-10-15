Promo Autunno: Innovazione, Tradizione e Eccellenze Sarde a Sassari

Promo Autunno: Un Crogiolo di Innovazione e Tradizione per il Territorio SassareseLa settima edizione di Promo Autunno si appresta a illuminare la Promocamera di Sassari dal 17 al 20 ottobre, configurandosi come un appuntamento imprescindibile per il tessuto economico e culturale del territorio.

L’evento, promosso da Pubblicover, non è semplicemente una fiera, ma un vero e proprio ecosistema di opportunità, un crocevia dove tradizione, innovazione e sviluppo si incontrano e si alimentano reciprocamente.

Quest’anno, l’esposizione si estenderà su un’area di 8.000 mq, accogliendo ben 300 stand che rappresentano un panorama diversificato delle eccellenze sarde.

L’ingresso libero e gratuito rende l’esperienza accessibile a un vasto pubblico, desideroso di scoprire le potenzialità del territorio.

L’ampia offerta spazia dall’industria manifatturiera all’artigianato artistico, dall’arredo e design all’agroalimentare di qualità, toccando il settore automobilistico, l’energia, le tecnologie emergenti, il panorama immobiliare, l’educazione linguistica, il benessere personale e molto altro ancora.

Promo Autunno, dunque, si pone come vetrina completa per comprendere la vitalità economica sarda.

Un elemento centrale dell’edizione 2024 è “Spazio Camera,” un’area dedicata alla Camera di Commercio, pensata come piattaforma per il dibattito e la crescita del mondo imprenditoriale.

Qui si svolgeranno convegni mirati, workshop formativi e incontri con le principali associazioni di categoria, favorendo lo scambio di esperienze e la condivisione di best practices.

Si tratta di un’occasione unica per affrontare le sfide del mercato e individuare nuove strategie di sviluppo sostenibile.

Il “Settore Gold” rappresenta il cuore pulsante della fiera, un palcoscenico dedicato alle associazioni di categoria più influenti, dove si susseguiranno incontri, talk show e approfondimenti sulle tematiche più urgenti per il futuro del territorio.

Il “Settore Platinum”, infine, sarà riservato alle aziende più prestigiose, offrendo una vetrina di eccellenza per i prodotti e i servizi di punta.

L’Area Eventi, con la sua imponente struttura scenica a due livelli e il maxi Led Wall, offrirà un programma variegato di eventi collaterali.

Sfilate di moda, convention aziendali, degustazioni enogastronomiche, presentazioni di prodotti innovativi, spettacoli teatrali e musicali, performance artistiche e presentazioni letterarie animeranno le quattro giornate, creando un’atmosfera coinvolgente e dinamica.

Particolare attenzione sarà dedicata a temi cruciali per lo sviluppo futuro: il mondo del lavoro in evoluzione, le pratiche di sostenibilità ambientale, le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica e le tendenze emergenti nel settore automobilistico.

Interventi di esperti e professionisti del settore offriranno spunti di riflessione e strumenti operativi per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro più prospero e sostenibile.

Un servizio navetta dell’ATP garantirà un comodo collegamento tra la fiera e il centro città, facilitando l’accesso a tutti i visitatori.