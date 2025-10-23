Promo Autunno: Successo e Innovazione per l’Economia Sassarese

La settima edizione di Promo Autunno si è conclusa a Sassari con un rinnovato successo, consolidando il suo ruolo di vetrina strategica per lo sviluppo economico del territorio.

La fiera, ospitata nel padiglione di Promocamera, ha attirato un flusso costante di visitatori desiderosi di scoprire le opportunità offerte dalle 300 aziende ed enti locali presenti.

Un risultato che, secondo Claudio Rotunno, ideatore e patron di Pubblicover, sottolinea l’importanza di una continua evoluzione dell’evento.

“Il successo di quest’anno rafforza la nostra convinzione di dover investire in un’innovazione costante,” afferma Rotunno, anticipando importanti cambiamenti per le prossime edizioni.

“Stiamo già lavorando su una revisione profonda degli allestimenti, con un’attenzione particolare al design e all’esperienza del visitatore, mirando a creare un ambiente più coinvolgente e stimolante.

” La logistica, tuttavia, si è rivelata un punto critico, con la carenza di parcheggi che ha creato disagi e costretto alcuni visitatori a desistere.

Questo aspetto rappresenta una sfida prioritaria per il futuro.

La visione condivisa da Promocamera, come espresso dal presidente Francesco Carboni, proietta la fiera come un elemento chiave nella dinamica territoriale.

“La partecipazione entusiastica del pubblico agli eventi organizzati, sia all’interno della fiera che negli spazi istituzionali, dimostra una forte volontà di approfondire le tematiche cruciali per la crescita economica locale e di comprendere i servizi offerti,” spiega Carboni.

Promo Autunno, in questo senso, aspira a fungere da ponte tra le eccellenze produttive del territorio, le imprese e i cittadini, promuovendo una cultura dell’innovazione e della sostenibilità.

L’obiettivo è tracciare una rotta verso traguardi sempre più ambiziosi, favorendo la creazione di valore condiviso.

Un elemento di vivace interesse nell’edizione 2024 è stata l’esordio dell’Istituto Alberghiero di Sassari.

La presenza degli studenti, guidati dai loro formatori, ha arricchito l’offerta fieristica con un tocco di dinamismo e competenza.

I tre indirizzi di cucina, sala e accoglienza hanno offerto ai visitatori un’opportunità unica di interagire con professionisti del settore e scoprire le potenzialità della formazione alberghiera.

“Siamo estremamente orgogliosi dei nostri ragazzi e dei nostri docenti,” dichiara Antonietta Piras, dirigente scolastica.

“Il loro impegno e la loro passione hanno permesso di mettere in luce il valore di una scuola di formazione professionale che guarda al futuro, con un’offerta formativa all’avanguardia e legata alle esigenze del mercato del lavoro.

” L’esperienza fieristica rappresenta un’occasione di crescita professionale per gli studenti e un’opportunità per l’istituto di promuovere la propria offerta formativa e rafforzare il legame con il territorio.

La partecipazione dell’Istituto Alberghiero incarna la volontà di Promo Autunno di favorire la sinergia tra scuola, impresa e comunità, a sostegno dello sviluppo sostenibile del territorio.