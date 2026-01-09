Restrizioni al traffico a Paulilatino per interventi di sicurezza

A partire da lunedì 12 gennaio e protratti fino a mercoledì 21, la circolazione sulle rampe di accesso e deflusso dello svincolo di Paulilatino, sulla statale 131 Carlo Felice in provincia di Oristano, sarà soggetta a temporanee restrizioni.

L’Anas, in una comunicazione ufficiale, ha reso noto che tali limitazioni si rendono imprescindibili per consentire l’esecuzione di cruciali interventi di sicurezza stradale.

Nello specifico, le opere previste riguardano l’installazione di attenuatori d’urto di ultima generazione e di avanzati dispositivi di protezione per motociclisti, mirati a ridurre significativamente il rischio di incidenti in un tratto di strada particolarmente sensibile.

La complessità degli interventi, che richiedono operazioni delicate e precise, impone la chiusura alternata delle rampe in entrambe le direzioni di marcia.

L’implementazione di queste misure di sicurezza si inserisce nel quadro più ampio dei lavori di completamento del nuovo svincolo, già aperto al traffico ma che necessita di integrazioni per garantire una piena funzionalità e conformità agli standard di sicurezza più recenti.

L’obiettivo primario è ottimizzare la fluidità del traffico e, contemporaneamente, elevare il livello di sicurezza per tutti gli utenti della strada, con particolare attenzione alla tutela dei motociclisti, categoria di utenti particolarmente vulnerabile.

Per mitigare l’impatto di queste restrizioni sulla circolazione, l’Anas consiglia agli automobilisti diretti a Paulilatino di utilizzare lo svincolo situato al chilometro 119 come percorso alternativo.

Si raccomanda vivamente agli utenti di prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale, di moderare la velocità e di pianificare il percorso in anticipo, tenendo conto dei possibili disagi.

L’Anas si impegna a completare i lavori nel più breve tempo possibile, minimizzando le interruzioni del traffico e assicurando un ritorno alla piena operatività dello svincolo.

L’iniziativa sottolinea l’impegno continuo dell’ente gestore per la sicurezza e la modernizzazione della rete stradale sarda.