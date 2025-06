Rigenerazione Urbana in Sardegna: Città in Scena Illumina il Futuro

Rigenerazione Urbana in Sardegna: un mosaico di opportunità per il futuro delle cittàAlghero è stata il palcoscenico della seconda edizione di “Città in Scena”, un festival diffuso dedicato alla rigenerazione urbana che ha illuminato il percorso di trasformazione che le aree urbane sarde stanno intraprendendo. L’evento, promosso da Ance, Mecenate 90 e Cidac con il patrocinio di In/Arch, ha rappresentato un’occasione cruciale per presentare e discutere progetti che mirano a ridefinire il concetto stesso di città, ripensando spazi abbandonati e aree dismesse come motore di crescita sociale, economica e culturale.La Sardegna, con le sue peculiarità geografiche e le sfide demografiche che la caratterizzano, si proietta verso il futuro attraverso un approccio innovativo alla pianificazione urbana. I tredici progetti presentati hanno offerto uno spaccato variegato di interventi, che vanno dalla riqualificazione del waterfront di Alghero – un intervento strategico per connettere il centro urbano con il mare – alla trasformazione del quartiere Sant’Elia a Cagliari, passando per il recupero di aree industriali come l’ex Centrale di Serbariu e la creazione di nuove infrastrutture, come il Parco degli Anelli e il Fass Shopping Center. Le iniziative si estendono poi ad altre località come Oristano, Sassari, Tempio Pausania, Porto Torres e Quartu Sant’Elena, evidenziando un impegno diffuso su tutto il territorio regionale.Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, ha enfatizzato come questi progetti non siano semplici interventi di ristrutturazione, ma veri e propri investimenti nel benessere della comunità, capaci di migliorare la qualità della vita attraverso un’integrazione armoniosa di ambiente, socialità, sport e cultura. Federica Brancaccio, presidente di Ance, ha poi sottolineato il ruolo cruciale della rigenerazione urbana come antidoto alla perdita di popolazione, soprattutto tra i giovani, e come strumento per attrarre talenti e investimenti.Pierpaolo Tilocca, presidente di Ance Sardegna, ha messo in luce la necessità di una collaborazione sinergica tra istituzioni politiche, imprese e professionisti del settore. Un’alleanza strategica per tradurre la visione di città sostenibili e resilienti in realtà concrete. Silvio Alciator, presidente di Ance Centro Nord, ha ribadito come la riqualificazione urbana sia un imperativo per affrontare le sfide del futuro, con una particolare attenzione ai piccoli comuni, spesso minacciati dallo spopolamento e dalla perdita di identità.L’evento ha visto anche l’importante contributo di Valentina Noris di EMBT Architects, che ha presentato un esempio virtuoso dalla Catalogna: il mercato coperto di Santa Caterina a Barcellona, un intervento di recupero architettonico che ha saputo valorizzare il patrimonio locale e creare un nuovo polo attrattivo per la comunità. La presenza di assessori regionali come Antonio Piu e Francesco Spanedda, insieme a sindaci, imprenditori ed esperti, testimonia l’alto grado di interesse che suscita in Sardegna il tema della rigenerazione urbana. Il festival “Città in Scena” ha dunque rappresentato un momento di riflessione, confronto e ispirazione, contribuendo a tracciare un percorso verso un futuro urbano più vivibile, inclusivo e sostenibile per la Sardegna.