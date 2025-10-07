Riqualificazione Condotta SP4: Interruzione Idrica nei Comuni di Arbus, Guspini e Pabillonis.

Intervento di Riqualificazione Idraulica sulla Condotta Adduttrice SP4, Comuni di Pabillonis, Guspini e Arbus: Avviso alla UtenzaIn data 9 e 10 ottobre 2025, Abbanoa, nell’ambito di un piano complessivo di modernizzazione dell’infrastruttura idrica regionale, procederà a un intervento cruciale di riparazione e riqualificazione della condotta adduttrice che attraversa la strada provinciale 4, in prossimità del nuovo polo ospedaliero di San Gavino Monreale.

Quest’opera si configura come un tassello fondamentale per garantire la resilienza e l’affidabilità del servizio idrico integrato ai Comuni di Pabillonis, Guspini e Arbus, aree che dipendono da questa vitale infrastruttura.

L’intervento, tecnicamente innovativo, sarà realizzato attraverso la metodologia del *relining*, una soluzione avanzata che consente la rigenerazione delle tubature esistenti senza la necessità di sostituirle completamente.

Questo approccio minimizza drasticamente l’impatto sull’ambiente e sulla viabilità locale.

Il *relining* prevede l’inserimento di una speciale guaina ad alta resistenza all’interno della condotta esistente.

Questa guaina, grazie a un processo di adesione e ispessimento, crea una barriera impermeabile che sigilla eventuali fessurazioni o punti deboli, eliminando così le perdite d’acqua e ripristinando l’integrità strutturale della tubazione.

A differenza di una sostituzione “tradizionale”, che comporterebbe lunghi tempi di lavorazione, sbancamenti stradali e significative disagi alla circolazione, il *relining* permette di completare l’intervento in tempi ridotti, preservando la funzionalità della strada provinciale e riducendo al minimo l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

A causa della natura stessa dell’intervento, che richiede una temporanea interruzione del flusso idrico per garantire la corretta applicazione della nuova guaina, si rende necessario sospendere l’approvvigionamento idrico ai serbatoi comunali dalle ore 10:30 di giovedì 9 ottobre fino alle ore 19:00 di venerdì 10 ottobre 2025.

È importante sottolineare che l’erogazione all’utenza sarà inizialmente garantita dalle riserve idriche presenti nei serbatoi comunali.

Tuttavia, si prevedono, con crescente probabilità, cali di pressione e temporanee interruzioni, in particolare nelle zone collinari e più elevate degli abitati, man mano che le riserve si esauriranno.

Si raccomanda pertanto alla popolazione di adottare comportamenti virtuosi, come limitare l’utilizzo di acqua non essenziale, al fine di mitigare gli effetti della temporanea carenza.

Il servizio idrico tornerà alla normalità immediatamente dopo il completamento dei lavori e la verifica della piena funzionalità della condotta riqualificata.

Abbanoa si impegna a monitorare costantemente la situazione e a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti o variazioni rispetto al cronoprogramma previsto.

L’intervento rappresenta un investimento strategico per il futuro, volto a garantire un servizio idrico efficiente, sostenibile e di alta qualità per l’intera comunità.