Sardegna al centro della Guida Ristoranti d’Italia 2026

Un Viaggio Gastronomico nell’Eccellenza Ristorativa Italiana: La Guida Ristoranti d’Italia 2026 Illumina le Gemme della SardegnaLa presentazione della Guida Ristoranti d’Italia 2026, tenutasi a Roma, ha svelato un panorama gastronomico vibrante e in continua evoluzione, con un focus particolare sull’offerta ristorativa sarda.

Lungi dall’essere un mero elenco di locali, la guida si configura come una mappa culturale che celebra l’identità territoriale, la creatività dei cuochi e l’impegno nella valorizzazione dei prodotti locali.

La Sardegna, con la sua ricca tradizione culinaria e la sua posizione strategica nel Mediterraneo, si distingue per una pluralità di esperienze gastronomiche, spaziando dalle trattorie autentiche ai ristoranti di cucina d’autore.

Sebbene non si aggiudichi il prestigioso riconoscimento delle Tre Forchette, simbolo del massimo punteggio, l’Isola conferma la sua capacità di innovare e interpretare la tradizione, premiando venti locali con le Due Forchette, un numero leggermente inferiore rispetto all’anno precedente.

Il Petra Segreta Resort, con il suo ristorante *Il Fuoco Sacro*, emerge come vertice dell’eccellenza, conquistando il punteggio di 87 e incarnando un approccio alla cucina che esalta i sapori ancestrali attraverso tecniche contemporanee.

A seguire, con 84 punti, si distingue *Capogiro* del 7Pines Resort di Arzachena, una novità di grande impatto che introduce un’interpretazione sofisticata della cucina sarda, capace di dialogare con il panorama internazionale.

La guida celebra poi una costellazione di realtà che rappresentano il cuore pulsante della ristorazione sarda: *Pomata* a Cagliari, *La Saletta* ad Alghero, *La Spigola* di Golfo Aranci, *Il Mattacchione* di Olbia, *Su Carduleu* di Abbasanta, *Terra di Palazzo Tirso* a Cagliari, *Da Nicolo* a Carloforte, *Da Thomas* a Santa Teresa di Gallura, *Rafel* di Alghero, *Josto*, *Mema* e *Fradis Minoris* a Pula, *Arke* di Quartu Sant’ Elena, *Amano* a Cagliari, *Sa Cardiga* e *Su Schironi* a Capoterra, *Da Andrea* al Cavallera a Carloforte, *Il Paguro* dell’hotel capo d’Orso a Palau.

Riconoscimenti speciali vanno a *Osteria Kobuta* e *Gaijin Izakaya*, con due mappamondi, testimoni di un’offerta gastronomica ibrida e innovativa.

La Guida Ristoranti d’Italia 2026 dedica ampio spazio anche alle proposte più informali e autentiche, premiando con Due Gamberi trattorie che preservano la memoria dei sapori di un tempo: *Su Recreu* di Nuoro, *I Buoni e i Cattivi* a Cagliari, *Antica dimora del Gruccione* a Santu Lussurgiu, *La Rosa dei Venti* di Sennariolo, *Sa Mandra* di Alghero, e *Bliss food and Wine*, *Antica Cagliari*, *Salsamenteria*, *Gli Uffici*, *Nakoa*, *Mari Mannu* a Cagliari, *La Peschiera*, *Capogiro* ad Arzachena e *Craft Banana* a Oristano.

Quest’ultimo, in particolare, emerge come miglior agriturismo, simbolo di un legame profondo con il territorio e la sua agricoltura.

La guida non si limita a presentare una selezione di locali, ma offre anche consigli di viaggio preziosi: *Cucina.

eat* a Cagliari si distingue per il miglior rapporto qualità-prezzo, mentre *Capogiro* del 7Pines Resort si conferma una novità imperdibile.

*Il Fuoco Sacro* del Petra Segreta Resort viene celebrato per la sua cantina eccezionale, mentre *Da Nicolo* a Carloforte rappresenta un classico da non perdere.

Per gli amanti della cucina vegetariana, *La Saletta* ad Alghero offre un’esperienza gastronomica equilibrata e gustosa.

*Mema* a Pula merita una “ci torneremo domani”, a testimonianza della sua capacità di lasciare un segno indelebile.

E, per chi cerca un’esperienza autentica e a contatto con la natura, *Sa Mandra* ad Alghero si rivela la scelta ideale.