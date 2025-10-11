Sardegna, emergenza Ceramica Mediterranea: posti di lavoro a rischio

La Sardegna si confronta con una nuova, complessa emergenza nel tessuto industriale, che mette a dura prova la resilienza di una comunità e la tenuta occupazionale di un territorio fragile.

Al centro dell’attenzione, la vicenda di Ceramica Mediterranea spa, realtà produttiva di Guspini, leader nella produzione di gres porcellanato, un settore cruciale per l’economia locale, fortemente legato all’utilizzo di risorse primarie estratte e lavorate direttamente sull’isola.

L’azienda, che impiega 105 lavoratori diretti e circa venti nell’indotto, si trova ad affrontare una fase critica segnata dall’attivazione, da luglio, della cassa integrazione.

Questa decisione, sebbene temporanea, risuona come campanello d’allarme per un’intera filiera e per le famiglie che dipendono dal suo sostentamento.

La storia di Ceramica Mediterranea è un esempio emblematico delle sfide strutturali che affliggono l’industria sarda.

L’assenza di metano, un fattore che incide significativamente sui costi energetici e sulla competitività, si aggiunge a difficoltà logistiche e a costi di trasporto elevati, elementi che hanno eroso progressivamente la redditività dell’azienda.

Nonostante queste avversità, la dirigenza ha dimostrato una volontà di rilancio, elaborando, nel periodo successivo alla pandemia da Covid-19, un ambizioso piano di investimenti.

L’obiettivo era chiaro: rafforzare la posizione competitiva dell’azienda nel mercato globale, puntando su innovazione tecnologica e ottimizzazione dei processi produttivi.

Ritardi nell’esecuzione di questi investimenti, uniti alla pressione derivante da un contesto economico internazionale in rapida evoluzione, hanno tuttavia innescato una spirale finanziaria negativa, conducendo l’azienda a intraprendere un percorso di composizione negoziata del debito.

L’udienza del 12 settembre ha rappresentato un momento potenzialmente decisivo.

La nomina di un esperto indipendente, disponibile a facilitare gli accordi con i creditori, e il parere positivo espresso sull’impostazione di massima della società, hanno suscitato un cauto ottimismo.

Tuttavia, l’attesa del provvedimento che possa sbloccare l’operatività dell’azienda, fornendo garanzie concrete in termini di mantenimento dell’occupazione, si protrae, alimentando l’incertezza tra i lavoratori.

Di fronte a questa situazione, il presidente della Provincia del Medio Campidano, Giuseppe De Fanti, in qualità di sindaco di Guspini, insieme ai rappresentanti sindacali di Filctem Cgil (Emanuele Madeddu), Femca Cisl (Nino D’Orso) e al comitato RSU della Ceramica Mediterranea (Antonio Serci e Lorenzo Mallica), hanno deciso di attivare un’azione di sensibilizzazione presso le istituzioni regionali.

L’obiettivo è sollecitare un intervento tempestivo e mirato, volto a garantire la sopravvivenza dell’azienda e a tutelare i diritti dei lavoratori.

In particolare, è previsto un incontro con l’assessore all’industria Emanuele Cani, mentre un’assemblea con i sindacati e i lavoratori è in programma per lunedì, con l’urgenza di definire strategie condivise e soluzioni concrete.

La vicenda Ceramica Mediterranea, dunque, si configura come una sfida complessa che richiede un approccio integrato, che coinvolga istituzioni, sindacati, management e comunità locale, per preservare un patrimonio industriale e un’opportunità di lavoro per un intero territorio.