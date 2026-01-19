Sardegna-Germania: un’alleanza strategica per l’eccellenza.

La Sardegna proietta la sua immagine e le sue potenzialità nel cuore dell’Europa, partecipando con rinnovato vigore a Boot Düsseldorf, il prestigioso salone nautico tedesco.

Questa presenza strategica sottolinea un legame commerciale e industriale sempre più solido, con la Germania che si conferma un partner chiave per l’economia sarda.

La rilevanza tedesca per l’Isola è quantificata da un fatturato che supera i 600 milioni di euro, generando occupazione per quasi 1.800 addetti.

Pur rimanendo la Francia il principale interlocutore estero in termini di fatturato (996 milioni di euro e 3.000 addetti), la Germania rappresenta una forza trainante, con una crescita esponenziale dei flussi commerciali.

I dati del Centro Studi Cipnes Gallura evidenziano una crescita notevole: le esportazioni sarde verso la Germania hanno visto un incremento del 96% nel 2024 rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 118,6 milioni di euro.

La tendenza positiva si protrae anche nei primi nove mesi del 2025, con un aumento del 38% rispetto allo stesso periodo del 2024.

La partecipazione al salone di Düsseldorf, curata dal Consorzio Industriale del Nord Sardegna per conto della Regione, assume un significato particolare.

Lo stand istituzionale, posizionato strategicamente nell’area dedicata ai superyacht, accanto ai principali produttori italiani, celebra il connubio tra eccellenza sarda e il riconosciuto valore del “Made in Italy”.

Questo posizionamento non è casuale, ma riflette la volontà di valorizzare la produzione locale e integrarla nel panorama industriale internazionale.

L’impegno della Regione non si limita all’ambito nautico.

L’ambizione di una collaborazione ancora più ampia e duratura si concretizza nell’accordo di cooperazione tra la Regione Sardegna e lo Stato Libero di Sassonia.

Questa partnership strategica mira a presentare una candidatura congiunta per l’ospitalità dell’Einstein Telescope, un progetto scientifico di portata mondiale che rivoluzionerà la ricerca sulle onde gravitazionali.

L’Einstein Telescope, se localizzato in Sardegna e Sassonia, rappresenterebbe un motore di sviluppo tecnologico e scientifico, creando nuove opportunità di lavoro e rafforzando la reputazione internazionale del territorio.

La presenza a Boot Düsseldorf, dunque, non è solo una vetrina per le imprese sarde, ma un’occasione per rafforzare relazioni commerciali, promuovere l’immagine dell’Isola come destinazione di eccellenza e consolidare un partenariato strategico che guarda al futuro con ambizione e visione, abbracciando l’innovazione scientifica e tecnologica come pilastri fondamentali per la crescita sostenibile.