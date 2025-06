Sardegna: L’Estate Esplode i Portafogli, Voli Caro come Intercontinentali

Sardegna, l’Estate che Scuote il Portafoglio: Caro-Voli alle Altezze dei Viaggi Intercontinentali e le Implicazioni per il Turismo InsulareL’agosto sardo, da sempre meta ambita per vacanze estive, si prefigura quest’anno come un banco di prova economico per migliaia di viaggiatori. Un rapporto di Adiconsum Sardegna mette in luce una realtà preoccupante: i costi dei voli interni, diretti all’isola, hanno raggiunto livelli paragonabili a quelli di viaggi verso destinazioni intercontinentali.Questo fenomeno, lungi dall’essere una novità, si conferma un problema strutturale che affligge il turismo sardo in alta stagione. L’associazione denuncia un’impennata dei prezzi, in particolare nelle due settimane centrali di agosto, quando le tariffe raggiungono picchi “astronomici”, penalizzando significativamente la possibilità per famiglie e lavoratori di godere di un periodo di riposo sull’isola.L’aumento dei costi dei voli interni solleva interrogativi complessi, che vanno oltre la semplice dinamica dell’offerta e della domanda. Si tratta di un campanello d’allarme che segnala possibili distorsioni nel mercato del trasporto aereo, forse legate alla concentrazione di operatori, alla gestione delle rotte e alla speculazione sui prezzi in alta stagione.Le conseguenze di questo caro-voli sono molteplici: riduzione del flusso turistico, soprattutto per le fasce di reddito più basse, impatto negativo sull’economia locale, che dipende fortemente dal turismo estivo, e disincentivo a programmare viaggi last minute, data l’incertezza sui costi.Adiconsum Sardegna chiede urgentemente un’indagine approfondita sul fenomeno e l’adozione di misure correttive, volte a garantire un accesso più equo e sostenibile all’isola, preservando al contempo la sua attrattività turistica e il benessere dei suoi abitanti. Il futuro del turismo sardo, un pilastro fondamentale dell’economia isolana, potrebbe dipendere dalla capacità di affrontare con decisione questa sfida.