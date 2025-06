Sardinia Food Awards: 10 Anni di Eccellenza Agroalimentare

Sardinia Food Awards: Un Decennio di Eccellenza Agroalimentare e un Modello per l’ItaliaIl Sardinia Food Awards, un’istituzione che celebra la ricchezza e la diversità del patrimonio agroalimentare sardo, si appresta a celebrare un importante traguardo: dieci anni di valorizzazione delle aziende che incarnano l’identità e le tradizioni dell’isola. Trecento aziende si contendono il prestigioso riconoscimento, un vero e proprio “Oscar” per i produttori sardi, la cui premiazione si terrà il 19 luglio sotto lo sguardo attento di una giuria di esperti enogastronomici regionali.La selezione dei vincitori sarà guidata da criteri rigorosi che vanno ben oltre la mera qualità del prodotto. Autenticità, sostenibilità e innovazione rappresentano i pilastri fondamentali della valutazione, riflettendo un approccio olistico che guarda al futuro del settore. Nel corso di un decennio, l’iniziativa ha premiato circa mille duecento realtà, testimoniando la vitalità e la capacità di evoluzione del sistema agroalimentare sardo.Le dieci categorie in competizione offrono un panorama completo delle specialità locali: dai formaggi ovini alle paste fresche, dalle conserve artigianali al miele profumato, dai salumi stagionati ai liquori tradizionali, dalle birre artigianali ai prodotti ittici pregiati, fino alle offerte dedicate a diete specifiche, come quelle gluten-free. La crescente varietà di prodotti premiati, che spazia dal pane carasau alla bottarga, dal Cannonau alle erbe aromatiche selvatiche, sottolinea la straordinaria biodiversità dell’isola.Donato Ala Giordano, ideatore dei Sardinia Food Awards, ricorda con orgoglio come, dieci anni fa, il progetto fosse nato con l’obiettivo di dare voce alle eccellenze sarde. Oggi, l’iniziativa è molto più di un semplice concorso: è un motore di sviluppo economico e sociale, un catalizzatore di relazioni virtuose tra produttori, territori e valori autentici. L’obiettivo primario è sempre stato quello di offrire visibilità a coloro che dedicano la propria passione e competenza alla produzione di alimenti di qualità, nel rispetto delle tradizioni e della tutela ambientale.Il successo del Sardinia Food Awards non si è fermato all’isola. Il modello originale è stato replicato con successo in quindici regioni italiane, dando vita a un network nazionale che si è consolidato nel progetto Crai Italy Food Awards, un’iniziativa di portata nazionale patrocinata da Crai, che coinvolge le migliori aziende agroalimentari di tutta Italia.Quest’anno, Coldiretti Sardegna, partner dei Sardinia Food Awards, introduce un nuovo premio speciale: “100% Sardi”, dedicato a personalità che, attraverso il proprio impegno imprenditoriale, hanno contribuito a promuovere l’immagine dell’isola a livello internazionale. Un riconoscimento che celebra l’imprenditoria sarda e il suo ruolo fondamentale nella diffusione della cultura gastronomica dell’isola.L’attenzione alla sostenibilità è un elemento centrale dell’evoluzione dei Sardinia Food Awards, un incentivo per un’agricoltura responsabile e un modello di economia circolare, che punta a ridurre l’impatto ambientale e a valorizzare le risorse locali. Questo impegno si traduce in pratiche agricole innovative, nella promozione di prodotti a chilometro zero e nella riduzione degli sprechi alimentari, contribuendo a un futuro più sostenibile per l’isola e per l’intero settore agroalimentare italiano.