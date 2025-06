Siddùra Trionfa: Tre Platino al Decanter, Orgoglio Sardo nel Mondo

Siddùra: Un Trionfo Sardo all’Olimpo del Vino Mondiale con il Decanter World Wine Awards 2025Il panorama vitivinicolo italiano celebra un successo straordinario, scolpito nel marmo del Decanter World Wine Awards 2025. La cantina Siddùra, incastonata nel cuore del territorio di Luogosanto, in Gallura, Sardegna, si distingue come unica realtà italiana ad aver conquistato tre medaglie di platino, un risultato che non solo eleva la cantina, ma risuona come un inno all’eccellenza sarda.Il Decanter World Wine Awards, giunto alla sua ventottesima edizione, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile nel mondo del vino. Con un’edizione che ha visto competere oltre diciotto mila vini provenienti da ben cinquantasette nazioni, il rigoroso panel di degustatori – composto da duecentoquarantotto esperti internazionali, tra cui settantadue Master of Wine e ventidue Master Sommelier – ha valutato ogni campione con occhio critico e imparzialità. Tra i vini italiani, insigniti di trenta medaglie di platino, Siddùra si è imposta con tre vini emblematici: Maìa, Vermentino di Gallura Docg Superiore; Èrema, Cannonau di Sardegna Doc; e Nùali, Passito di Moscato. Ognuno di questi vini ha ricevuto il massimo punteggio di 97 su 100, un traguardo che ne attesta l’appartenenza all’élite vinicola mondiale.Questo successo non è frutto del caso, ma il coronamento di un percorso di ricerca costante e dedizione appassionata. Siddùra, fin dalla sua fondazione, ha perseguito una visione chiara: esaltare il potenziale dei vitigni autoctoni sardi, quelli che raccontano secoli di storia e tradizioni agricole. La filosofia aziendale si fonda su un impegno rigoroso in ogni fase del processo, dalla cura meticolosa della vigna all’affinamento attento in cantina. La biodiversità del territorio è un valore inestimabile, e Siddùra si impegna a preservarla e valorizzarla, puntando su pratiche agricole sostenibili e rispettose dell’ambiente.”Portare sul podio tre vini così distinti tra loro, ma accomunati da una qualità impeccabile, è un segnale di straordinaria importanza,” afferma Mattia Piludu, direttore generale di Siddùra. Un eco di orgoglio si aggiunge a quello di Massimiliano Farci, direttore commerciale, che sottolinea l’impatto strategico di questo riconoscimento a livello internazionale. L’enologo Dino Dini, figura chiave nel successo di Siddùra, conclude: “Il Platino è la conferma più alta che la nostra ricerca di innovazione, nel rispetto della tradizione, sta generando risultati eccezionali.” Le medaglie di platino del Decanter Awards non sono solo un premio, ma un investimento nel futuro della cantina e dell’intero territorio sardo. Un invito a riscoprire i sapori autentici e la ricchezza culturale di un’isola che continua a stupire il mondo con le sue eccellenze enologiche.